風雨中朝山 虔誠跪拜入法華

在新的一年，慈濟美國總會和德州分會，在會所舉辦朝山活動，祈求世界平安，也回到原點思考行善的初衷，儘管天氣惡劣，大家道心堅定。。

狂風暴雨，但大家是風雨無阻，如期出席，原本安排的戶外朝山，必須啟動室內方案，誦念37道品，繞佛繞法，步步堅定。

慈濟志工 沈毓琳：「今天念佛第一句話就深深感動我，人生在世幾十年 何必斤斤來計較，就把這句話做為我2026年，第一天的 自己對自己的要提醒。」

第一位把慈濟種子帶來美國的蔡秀雲，神情自在，看不出剛在路上，差點出了意外。

廣告 廣告

慈濟志工 蔡秀雲：「非常非常緊張，因為整個車我沒辦控制，在左右這樣飄的時候，我就衝口而出說觀世音菩薩，還好 幸虧左右車道都沒車。」

驚魂未定的心，被這分體貼，給安住下來。

慈濟志工 蔡秀雲：「我的衣服全部都淋溼了，我一進佛堂那種感動 感恩，精進組(薛)麗兒師姊，拿那個布擦我衣服，真的是充滿淚水，就覺得說這個大家庭多麼多麼的溫馨。」

美國走過災難頻繁的2025年，新的一年，總會慈濟人，有更多的期許。

慈濟美國總會執行長 李瓊薰：「不管是在所有的緊急災難，有需要幫助的地方，我們都是走在前面 一起來完成 ，所以這樣子菩薩心 菩薩行，我們就是依照上人給我們的教法，走入人群 淨化人心 祥和社會。」

德州慈濟人，同樣早起朝山精進，儘管溫度僅有攝氏五度，個個精神飽滿，尤其今年體恤年長者，改為行經，但當年三步一跪拜的感動，大家都還記得。

志工 貝阿持麗斯.潘：「我們三步一跪拜繞著會所，印象很深刻 感覺很莊嚴，我可以感到佛陀的大愛。」

也有人是特地來感恩，二十多年前，兒子出車禍，是慈濟伸出援手，如今，她也能助人。

志工 鐘清半：「我知道在某個角落會有人，需要我們的一雙手來幫助他們，所以我做得很高興。」

45位志工，同心同志同方向，齊步向前，也不忘要回頭看看，當初是如何出發。

慈濟德州分會執行長 羅濟嶢：「今年開始就是我們慈濟的一甲子，也是我們德州分會的35周年，希望大家回頭到，就是我們當初為什麼發心做慈濟。」

不忘初衷，行善路能走得更遠，林育宗推著喇叭，一路跟隨，讓佛號聲不斷，是幕後的大功臣，一大早就窩在廚房裡為大家張羅早點的楊惠卿，同樣也是默默在付出，人人有心相互成就，這即是慈濟美的所在。

更多 大愛新聞 報導：

美消費電子展 陪伴型機器人吸睛

舊金山冬令發放 社區共善好過年

