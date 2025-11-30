風雨同命七十載 大陳×希柏市集齊聚展現地方創意與文化底蘊

為紀念大陳人遷台七十週年，展現大陳文化在花蓮落地生根的深厚底蘊，花蓮市公所與大陳一村及希柏市集合作，三十日下午在大陳一村阮弼真君廟前廣場舉辦「一一四年大陳文化節—洄萊大陳」活動，現場吸引眾多市民及遊客前來參與，場面熱鬧溫馨。

花蓮市長魏嘉彥偕同主任秘書翁美華、文觀所長宋瑜華等人向大陳居民致意。與會還包括出席這場盛會的來賓包括花蓮市民代表會副主席黃達祥、市民代表蔣邦法、莊依婕，縣議員謝國榮與市民代表謝宜萱聯合服務處助理、民意里長顏春有、民運里長林美靜、大陳一村社區發展協會理事長梁開富、大陳二村社區發展協會理事長陳慶瑞、花蓮縣議會秘書劉宋彬、立委傅（山昆）萁服務處主任王怡方等多人。在來台七十年的這天，他們一起為阮弼真君廟碑文彩繪牆揭幕，並在廟前與真君Q版人偶合照（見圖），提前為真君暖壽。



今年大陳文化節攜手「大陳×希柏市集」，共邀集三十三組在地品牌攤位參與，包括美食、飲品、手作、農產、文創等多元類型，像是小雨果巧克力、松蘿野店、實季Seedson Coffee、南寧緬甸魚湯、女子商行NUZI、Stroll散步咖啡、TEA 邦現萃茶、大陳年糕好甜糢滋好吃、米廷．米工坊、巧耕食/友善田、潘朵拉的盒子等，另外還有專屬大陳美食的攤位，豐富而具特色，吸引民眾駐足選購，透過味道與手感體驗在地文化魅力。



花蓮市長魏嘉彥表示，大陳居民自一九五五年在花蓮落腳至今，歷經七十年的時光，已成為花蓮重要的人文組成與歷史記憶。今年以「洄萊大陳」為題，象徵回望歷史、回到文化根源，更期待文化力量繼續向外擴散。他感謝社區、團體與攤商共同投入，讓活動呈現大陳文化的質樸與溫度，也邀請市民朋友透過市集、表演與文化走讀，重新認識大陳人在花蓮的故事。



舞台節目在下午四點接續登場，邀請多組團隊輪番表演，包括花漾亮麗舞團、孫賀老師、社區媽媽舞蹈團、大陳鄉音合唱團以及壓軸的花蓮正五洲掌中劇團。從舞蹈、歌唱到布袋戲，節目內容豐富多樣，展現社區活力與文化的延續，吸引親子家庭駐足欣賞，現場掌聲不斷。



魏嘉彥市長進一步表示，大陳文化節不僅是文化慶典，更透過市集、展演與互動帶動地方活力，使文化融入日常、走入生活。今日現場吸引許多民眾攜家帶眷參與，無論是文化懷舊、特色美食，或是精緻手作皆大受好評，市公所也將持續與在地社區合作，推動更多具深度與溫度的文化活動。