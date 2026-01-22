風雨同舟半世紀！許勝雄一句「有你真好」致敬陳瑞聰50年奉獻

金仁寶集團總裁許勝雄在今日的仁寶尾牙中，特意訂做牛的大型琉璃，作為感謝仁寶董事長陳瑞聰為金仁寶奉獻50年，陳瑞聰笑開懷。

暖心時刻！仁寶2026年才將迎接成立42年，卻有一位員工，已經在金仁寶集團待了50年，這個人就是仁寶董事長陳瑞聰。金仁寶集團總裁許勝雄特地在今日的旺年會中，頒發任職50年的講座給陳瑞聰，還依據陳瑞聰的生肖「牛」，特別訂做琉璃牛獎座給他，許勝雄表示，兩個人一起經歷許多大風大浪「是生命共同體」，「謝謝Ray（陳瑞聰英文名），有你真好！」

成大畢業的陳瑞聰，與許勝雄結緣不是在仁寶、而是在金寶，他從金寶的業務與採購做起、一路爬升至金寶的執行副總經理，之後出任仁寶總經理一職直到2018年、長達30年左右，2024年中從許勝雄手中接下仁寶董事長的棒子，成為仁寶第二任董事長。

許勝雄在台上頒獎給陳瑞聰前，很感性地在台上說，一個人在同個崗位做50年，每一天都還在成長、突破，就是Ray，當Ray還在當仁寶總經理的時候，很多人都跟他說，你們員工真的很優秀，「我說不是，他是我事業上的夥伴」，Ray絕對是一個可以把自己所有的能力奉獻出來的人。

許勝雄接著說，兩個人一起見過很多挑戰跟考驗，包括碰過人事組織上的問題、更曾碰過1987年一夜之間火災把（仁寶的）資產都燒光，而兩個人也一起享受到從消費電子進到電腦進入飛快成長的NB產業榮光，「我們共享成長與成就的喜悅」。

許勝雄更表示，「我們兩個是生命共同體，很難得的因緣」，盛讚陳瑞聰不是只有工作職責，還有很高的智慧、理想與抱負，如果在場的員工與供應商回憶二、三十年前，媒體常常報導的「陳鐵嘴」就是Ray，當時面板的價格，都是陳瑞聰說了算，他非常有智慧、勇於承擔、有勇氣，很積極落實每一件事。

許勝雄大讚陳瑞聰的同時，「RAY跟我還是有點落差」，兩人都已經當了祖父，但是許勝雄有7個孫子、陳瑞聰只有三個，「這是唯一他要繼續努力的」，陳瑞聰三個兒子也要繼續加把勁，繼續增產，讓陳家人丁興旺。



