風雨後的陽光 蘇澳安心家訪入戶關懷

天氣寒冷，但是彼此互助的那顆心，卻是暖的，慈濟志工在鳳凰颱風淹水過後，展開宜蘭安心家訪，一連三天，每天動員250位志工，60條動線，預計走訪超過三千戶，從受災嚴重的蘇澳，蘇西里、蘇北里開始，希望盡快把安心祝福禮、上人慰問信，送到鄉親手中，祝福他們在風雨過後，一切都能回到正軌。

「是淹水那天嗎(對)，那天禮拜一，我剛好回去台北，禮拜二就淹水。」

鳳凰颱風過境，家中一片狼藉，經常台北、蘇澳兩頭跑的朱先生，得知淹水當下，趕緊開車回蘇澳，卻只能被大水困得，動彈不得。

受災居民 朱先生：「都一樣啦，都是一樓，到那個你看，金玉滿堂再上去，那邊有沒有，那邊都還有土在那邊，我還沒有洗。」

不願讓鄉親等太久，慈濟關懷行動，20號開始，一連三天，從蘇澳鎮，蘇北里、蘇西里開始，發放安心祝福禮。

「上人內心十分不捨，也感恩慈濟人及時匯聚愛的能量。」

「惜惜，沒事了，沒事了，人平安就好(對啊)。」

擁抱，就勝過千言萬語，一一走入進受災鄉親家中，告訴他們，並不孤單。

「這(電視)也新買的對不對 (對)，冰箱呢 (冰箱也是新買的)。」

大水無情，一切只能重新來過，陳女士，回憶起受災當時，心中依然餘悸猶存。

慈濟志工 黃麗蓉：「(這麼短的時間)這樣淹，我們就過來看你們，有什麼需要，慈濟這邊可以做的。」

淹水當晚，一個人在家，深怕逃難不及，當時只能跑到二樓破窗，搭著橡皮艇離開。

受災居民 陳女士：「開始淹水，我就把比較輕的那個電器往上移，因為我一個人，所以速度會比較慢，只能停在二樓，因為水已經淹到那邊(一層樓)，比我人都還要高，我沒辦法下來。」

慈濟志工 吳宏泰：「祝福金整個目前統計起來，有2千多戶，包括祝福禮，總共有3千多戶，這個目前是統計出來的數量。」

希望能稍微緩解燃眉之急，承載著"愛"的祝福禮，讓外頭寒冷的天氣，多了一分溫暖。

