風雨故人來！山形市訪問團來訪 黃偉哲頒長谷川幸司前議長榮譽市民證書

[Newtalk新聞] 日本山形市長佐藤孝弘與議長丸子善弘共同率訪團一行36名蒞府拜會台南市長黃偉哲。山形市與台南市於2017年締結友誼市以來，交流頻繁，雙方首長多次互訪。此次訪團除山形市政府、山形市議會及山形商工會議所外，亦有山形縣日華親善協會及山形商工界貴賓同行，再度展現對台南深厚情誼。本次拜會中，黃偉哲市長特別頒發「台南市榮譽市民證書」予長谷川幸司前議長，以感謝其長年推動台南與山形交流的貢獻。

黃偉哲表示，非常歡迎佐藤市長及丸子議長率團來訪，他並感謝山形市多年來積極與台南市互動。黃市長還提及，今年9月出訪山形參加「芋煮節」時，不僅受到山形各界的熱情款待，更收到山形市協助台南風災重建的善款，充分展現兩市間真摯的情誼。

黃偉哲也宣佈，為紀念台南與山形間長久以來的友好關係，他將新市區一條新設道路命名為「山形路」，象徵兩市情誼長存、友好永續，並致贈道路命名公文影本給佐藤市長。黃市長表示，期待未來在文化、觀光、教育、體育及產業等面向，兩市能有更加多元的友好交流，令兩市友誼世代相傳。

佐藤孝弘市長表示，他非常感謝黃偉哲市長對促進兩市交流的支持與貢獻；對於長谷川幸司前議長長期擔任兩市之間友誼的橋樑並獲頒「台南市榮譽市民證書」，佐藤市長也表達由衷的祝賀。佐藤市長表示，今後山形市也將繼續努力深化兩市關係，期待兩市交流能蓬勃發展。

此外，黃偉哲市長也於12日中午赴台南大遠百成功店的弘前蘋果展售攤位向弘前市長櫻田宏一行致意，祝福弘前蘋果今年在台南、台灣銷售長紅，兩地也如同蘋果寓意一樣平平安安。

山形市為日本山形縣廳所在，擁有藏王溫泉等觀光資源，並以日本東北四大祭典之一「花笠祭」聞名。台南市與山形市交流密切，本次受頒「台南市榮譽市民證書」的長谷川幸司前議長，不只大力促成台南與山形於2017年締盟，更持續推動台南與山形間青少年棒球交流、兩市多場次的物展推廣、兩市互相展出燈籠等交流活動。

