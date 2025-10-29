風雨欲來百家爭鳴，發言只限「秋水共長天一色」的那方會更好嗎？
⊙陳詩寧
這週四的川習會，既是川普重返白宮後，也是雙雄爭霸正式走上檯面的的首次美中領袖會晤。這次會面發生在習近平主席召開四中全會及川普總統密集舉行東亞峰會及美日峰會後，兩位雙子座領袖各帶劇本，無論結果如何，過程已張力十足。
一、天下分合之際，國際關係學者百家爭鳴
在天下局勢分合之際，也是全球國際關係學者和智庫發言最熱絡的時刻，台美關係和台灣防衛問題也屢屢被論及。近來媒體上連續出現兩篇關於台灣的分析，先是前國務院顧問惠頓（Christian Whiton）在獨立媒體《多米諾骨牌理論》（Domino Theory）發表〈台灣如何失去川普〉，指台灣政府在貿易、防衛與誠意上都讓川普團隊有點無感；接著學者葛德斯坦（Lyle Goldstein）則在《時代雜誌》投書，認為賴清德政府在主權論述上有挑釁性，一時之間，讓台灣的外交、智庫與媒體陷入焦慮。
對於引起爭論兩人都頗感意外，對台灣較為友善的Christian Whiton則再度在同媒體撰文，提出一些可能的解決方案，其中他提到「將討論從國防支出佔國民經濟產出的比重轉移，轉而關注台灣和美國公眾能夠理解的能力」允為公平之語。的確，台灣看到這些聲音，正是因為美國的智庫與媒體生態允許爭辯，不只是學者，也應該讓一般台灣民眾慢慢了解川普陣營與建制派、鷹派與戰略派之間的分歧，不讓這樣的紛爭自亂陣腳。
二、同世代看法不同：從地緣政治到地緣科技角度差距
台灣民眾進一步了解，會發現如今討論天下大勢的不只是傳統國關學者，美國科技界、創業家、投資人也時常發表意見。冷戰時期的國際政治像是一場封閉的棋局，無論財富背景，只有少數人能一窺究竟，如今卻是百花齊放令人眼花繚亂。
同樣是70後、同樣出身名校的塔夫茨大學克里斯・米勒（Chris Miller）在《晶片戰爭》（Chip War）中指出，晶片技術才是形塑國際政治、經濟與軍事格局的關鍵所在， 因此控制晶片技術即意味著在未來軍事與科技競爭中佔據優勢， 台灣、東亞地區製造生態系統成為全球晶片競爭的戰略節點。美國科技實力的長期穩定，部分取決於台灣製造能力的安全與穩定，台灣的重要性不言而喻。
另一位代表人物，美國科技公司Palantir創辦人亞歷山大・卡普（Alexander C. Karp）則從主張矽谷內部自省，與政府、國防、公共任務並肩，共同解決目前世界爭議問題。和傳統國關學者只論述國防能力不同，新時代科技菁英也認為科技不再中立，技術等於戰略，創新等於國防，在他們眼中，同一個台灣出現不同的戰略價值。
三、新智庫時代 媒體需有新眼光看待
與此同時，智庫也已不限於傳統政治經濟主軸，近年來美日都有新概念的智庫誕生，台灣也不落人後， 如台灣的科技安全與民主中心（DEST）跨足經濟安全、供應鏈治理、科技戰略；台灣資訊環境研究中心（IORG）則針對民主社會如何面對資訊戰，希望形塑國際社會對台灣資訊的理解。
在媒體方面，獨立媒體與個人平台已充分介入國際論述，例如惠頓的文章出現的《多米諾骨牌理論》，是一個著重於東亞地緣政治、特別是兩岸關係的深度報導。之前賴清德總統則登上保守派主持人巴克・塞克斯頓（Buck Sexton）的節目接受專訪。這些管道不再經由主流媒體的編輯室，而是直接面向選民與社群。
因此，在台灣媒體處理相關新聞時，尋著傳統模式去報導「主流媒體上的傳統國關學者」，難免會面臨吃力不討好的處境，因為他們的重要性和過去已無法相提，也不能呈現全貌。在局勢瞬息萬變之際，如何去呈現更真實的聲音，台灣媒體策略需要全盤調整。
四、 與其封閉被懷疑 公開被討論對台灣不是壞事
與美國中生代的眾聲喧嘩相比，在爭霸的另外一端，中國社會是靜悄悄的，用「秋水共長天一色」的寧靜來形容並不過分。因為中國在世紀初曾經活躍過的智庫生態、學者、思想家、媒體現在都陷入一灘靜水，曾經被視為敏感話題代言人的香港知識界也已死寂，當妄議中央成為絕對紅線，美國的中國研究者因為要保持研究也只能陷入沈默，只能為中國憂心。十四億人舉國上下只有一種聲音，這樣對與美競爭真的是有利的嗎？
靜待兩天後結果。在美國國務卿盧比歐明言「沒有人打算以犧牲台灣換取貿易協議」的基礎上，基於台灣的自主、繁榮與和平，我們不妨對美中貿易戰樂觀看待，同時思考如何利用這眾聲喧嘩，將台灣艱困處境暴露在世人面前，比起封閉被懷疑，被了解被討論也許是台灣較佳的選擇。
作者是二十年來企業創作二刀流，去哪裡始終不忘記者和企業人的雙重身分。從外派中國到矽谷分公司，由太平洋東西兩岸回望台灣，文化與生態如珍寶發光，傳產和數位經濟並列爭輝，正在寫作新書《末代台幹》。
看更多思想坦克文章
光復的陰影與投影──一篇給當下台灣的省思
鄭麗文就是國民黨本來的樣子
其他人也在看
CNN：與美平起平坐 中國已勝利
「川習會」今天登場，ＣＮＮ分析，對中國國家主席習近平而言，這場歷史性會面展示北京長期追求目標，即「中國在全球舞台上與美國平起平坐」時刻，無論會談結果如何，對中國都是一場勝利。聯合新聞網 ・ 34 分鐘前
川普跟習談3小時！談台機率增？幕僚要川普勿「曖昧站隊」
川普跟習談3小時！談台機率增？幕僚要川普勿「曖昧站隊」EBC東森新聞 ・ 10 小時前
范姜彥豐二度發聲！毀滅式爆料「粿粿出軌王子」28字再吐真實心境
范姜彥豐與粿粿結婚3年，今（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，稍早范姜彥豐二度發聲，28字感謝好友蔡瑞雪關心。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
王子承認與粿粿「超過朋友界線」向范姜彥豐道歉：錯誤沒有藉口
范姜彥豐29日控訴妻子粿粿婚內出軌王子邱勝翊，引起軒然大波。王子於下午2點38發文，打破沉默，承認越過朋友界線：「從一個單純傾聽者漸漸過度關心，超過了朋友間，應有的界線，雖出於心疼與關心，但不是應有的表達方式，錯誤就是錯誤，沒有藉口。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 16 小時前
范姜彥豐直嗆王子「破壞我的家庭」：居然還能心安理得上台領獎
范姜彥豐29日控訴妻子粿粿婚內出軌王子邱勝翊，表示經過四個月協商無果，於是決定採取法律途徑，放棄協商、停止退讓。最後更是直接嗆聲王子：「你居然還能心安理得的打扮得光鮮亮麗，走紅毯、甚至上台領獎？」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 18 小時前
范姜彥豐「控粿粿出軌王子」被戴綠帽！影片公開「大膽內幕」
娛樂中心／巫旻璇報導中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」前成員粿粿（江瑋琳）在2022年與男星范姜彥豐步入婚姻，時常在社群媒體上分享甜蜜互動。不過近日有網友發現，夫妻倆近來同框畫面明顯減少，社群貼文多為各自的生活照、工作花絮與業配內容，讓「婚變疑雲」浮上檯面，引發外界關注。今（29）日稍早，范姜彥豐突然在Instagram限時動態發文，罕見提到兩人之間的狀況，暗指粿粿在婚內出現「道德淪喪」婚內出軌，甚至點名王子（邱勝翊），指控第三者介入婚姻。民視 ・ 15 小時前
范姜彥豐控粿粿「婚內出軌王子」！美國極樂片遭挖 網酸：原來是紀錄片
粿粿與范姜彥豐2022年結婚，婚後育有一女「小粿醬」，原本一家三口幸福美滿，未料今（29）日風雲突變。范姜彥豐無預警在社群發文，親口認了婚變，並爆出震撼內幕，痛批妻子「道德淪喪、婚內出軌」，更直接點名老婆出軌對象為王子，消息一出瞬間引爆。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
粿粿求婚照被挖「王子當年反應」網炸鍋！情史唯一認愛她
粿粿求婚照被挖「王子當年反應」網炸鍋！情史唯一認愛她造咖 ・ 14 小時前
臨時牙痛超崩潰！他找10間診所都要「等1個月」氣炸 牙助揭背後真相
許多牙醫診所都需要預約，因此若臨時牙痛就醫，往往無法立即看診，只能忍耐，造成不少人的困擾。一名網友表示，自己因牙痛想就醫，打了近10間診所卻都要等上一個月，忍不住好奇詢問：「台灣牙醫診所明明很多，為何還這麼忙碌？」貼文曝光後，引來不少牙助留言說明，並非診所不接患者，而是真的看不完，因為台灣人普遍缺乏牙齒照護概念，甚至基本清潔都做不好，才會出現突發牙齒問題。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
世界大賽／G5棒次罕見大改！道奇終於開刀他 大谷翔平身後不再是貝茲
世界大賽G4道奇6：2不敵藍鳥戰局慘遭扳平，G5打線終於做出更動，不但換下季後賽打擊低迷的帕黑斯（Andy Pages），就連貝茲（Mookie Betts）都離開熟悉的第2棒，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）直言這些調整是為了讓大谷翔平打擊前後有隊友保護他。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
世界大賽G3道奇回主場 大谷開轟陽春砲生涯季後賽第10轟
MLB（Major League Baseball ，美國職業棒球大聯盟）道奇巨星大谷翔平，今天在世界大賽第3戰道奇主場擔任先發開路先鋒，大谷面對藍鳥隊41歲先發投手薛澤（Max Scherzer）的投球，連續2球都積極揮棒，首打席擊出二壘安打攻佔得點圈。太報 ・ 1 天前
范姜彥豐自嘲「綠帽小丑」！最後滑雪恩愛照曝光 全網超心疼：王子也在
前中信兄弟啦啦隊女神粿粿與男星范姜彥豐於2022年結婚，2人育有一女「小粿醬」，今年7月爆出婚變，兩人對外一直避談此事。今（28)中午，范姜彥豐爆出震撼彈，指控粿粿與藝人王子（邱勝翊）婚內出軌，有網友甚至挖出，夫妻2人在日本滑雪，最後一次合體同框曬恩愛，行程也與王子同行。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
范姜彥豐爆「看到粿粿與王子出軌證據」 粿粿反擊：與事實不符
前中信兄弟啦啦隊女神粿粿（江瑋琳）2022年和男星范姜彥豐結婚，育有1女「小粿醬」，不過2人近期傳出「婚變」，但都沒有正面回應。沒想到范姜彥豐今(29)日無預警在社群發文，指控粿粿婚內出軌「王子」邱勝...華視 ・ 17 小時前
住頂樓不怕吵就怕漏「次頂、次次頂更好」？他2種都住過老實說：半夜4點按門鈴按到尷尬…滿分還是它
以前為了追求景觀好，不少人會選擇住「頂樓」，現在則是改去選所謂的「次頂」。有網友好奇問，次頂這個說法好幾年了，「次頂和頂樓完全不同，次頂樓上有住人而頂樓沒有，如果次頂是優選，那次頂和次次頂、次次次頂、次次次次頂不都一樣嗎」？Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 23 小時前
東京車展巡禮｜Toyota 六代目 RAV4 台灣有望明年導入？
在 Toyota RAV4 率先於北美市場亮相後，日本母市場也趁 2025 Japan Mobility Show 東京移動展開幕之際，將全車系陣容帶到現場進行展演，GoChoice購車趣團隊也實際前往市場直擊了解。GOCHOICE購車趣 ・ 16 小時前
世界大賽／大谷翔平滑切球失投變餵球 挨小葛雷諾炸逆轉2分砲！臉超臭
對他真的不能失投！世界大賽第4戰，大谷翔平「二刀流」出賽，3局上面對藍鳥強棒小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）1顆滑切球失投挨了逆轉2分砲！這支全壘打是小葛雷諾今年季後賽第7轟，生涯在世界大賽的首轟。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
MLB/大谷翔平世界大賽單場4長打 1906年以來首位！
洛杉磯道奇球星大谷翔平今（28日）上演單場雙響砲外加2支二壘安打，成為大聯盟自1906年以來首位單場擊出4支長打的球員。中天新聞網 ・ 1 天前
遭范姜彥豐控婚內出軌王子！粿粿首發聲「認了婚變」：我會負起責任
粿粿與范姜彥豐2022年結婚，婚後育有一女「小粿醬」，未料今（29）日風雲突變。范姜彥豐無預警在社群發文，親口認了婚變，並爆出震撼內幕，痛批妻子「道德淪喪、婚內出軌」，更直接點名老婆出軌對象為王子。對此，稍早粿粿也發文回應了。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
坣娜傳病逝享年59歲！ 生前最後貼文曝光
資深藝人坣娜 29日傳出病逝消息，享壽59歲，外傳因為紅斑性狼瘡復發，已經在16日病逝，圈內好友收到消息後曾致電坣娜未獲回應，坣娜身邊的工作人員也都低調不願多說，而她粉絲專頁發文停在6月9日，她寫著「人生是一趟單程票。不要浪費時間去執著不好的事情、去想壞的事、去做害人害己行為！」現在看來格外心疼。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 13 小時前
世界大賽／又是他不會拆彈 大谷翔平退場留人全得分！失分創季後賽新高
世界大賽G4大谷翔平迎來今年季後賽第3次登板，7局上大谷被連續敲出2支安打後留下得點圈危機退場，不料隨後登板的2位牛棚都沒有守住，把大谷壘上2分都丟光，還讓道奇直接陷入1：6落後，大谷此役用93球貢獻6局挨6安、投1保送、失4分、飆6K。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前