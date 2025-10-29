風雨欲來百家爭鳴，發言只限「秋水共長天一色」的那方會更好嗎？

圖片來源：Associated Press

⊙陳詩寧

這週四的川習會，既是川普重返白宮後，也是雙雄爭霸正式走上檯面的的首次美中領袖會晤。這次會面發生在習近平主席召開四中全會及川普總統密集舉行東亞峰會及美日峰會後，兩位雙子座領袖各帶劇本，無論結果如何，過程已張力十足。

一、天下分合之際，國際關係學者百家爭鳴

在天下局勢分合之際，也是全球國際關係學者和智庫發言最熱絡的時刻，台美關係和台灣防衛問題也屢屢被論及。近來媒體上連續出現兩篇關於台灣的分析，先是前國務院顧問惠頓（Christian Whiton）在獨立媒體《多米諾骨牌理論》（Domino Theory）發表〈台灣如何失去川普〉，指台灣政府在貿易、防衛與誠意上都讓川普團隊有點無感；接著學者葛德斯坦（Lyle Goldstein）則在《時代雜誌》投書，認為賴清德政府在主權論述上有挑釁性，一時之間，讓台灣的外交、智庫與媒體陷入焦慮。

對於引起爭論兩人都頗感意外，對台灣較為友善的Christian Whiton則再度在同媒體撰文，提出一些可能的解決方案，其中他提到「將討論從國防支出佔國民經濟產出的比重轉移，轉而關注台灣和美國公眾能夠理解的能力」允為公平之語。的確，台灣看到這些聲音，正是因為美國的智庫與媒體生態允許爭辯，不只是學者，也應該讓一般台灣民眾慢慢了解川普陣營與建制派、鷹派與戰略派之間的分歧，不讓這樣的紛爭自亂陣腳。

二、同世代看法不同：從地緣政治到地緣科技角度差距

台灣民眾進一步了解，會發現如今討論天下大勢的不只是傳統國關學者，美國科技界、創業家、投資人也時常發表意見。冷戰時期的國際政治像是一場封閉的棋局，無論財富背景，只有少數人能一窺究竟，如今卻是百花齊放令人眼花繚亂。

同樣是70後、同樣出身名校的塔夫茨大學克里斯・米勒（Chris Miller）在《晶片戰爭》（Chip War）中指出，晶片技術才是形塑國際政治、經濟與軍事格局的關鍵所在， 因此控制晶片技術即意味著在未來軍事與科技競爭中佔據優勢， 台灣、東亞地區製造生態系統成為全球晶片競爭的戰略節點。美國科技實力的長期穩定，部分取決於台灣製造能力的安全與穩定，台灣的重要性不言而喻。

另一位代表人物，美國科技公司Palantir創辦人亞歷山大・卡普（Alexander C. Karp）則從主張矽谷內部自省，與政府、國防、公共任務並肩，共同解決目前世界爭議問題。和傳統國關學者只論述國防能力不同，新時代科技菁英也認為科技不再中立，技術等於戰略，創新等於國防，在他們眼中，同一個台灣出現不同的戰略價值。

三、新智庫時代 媒體需有新眼光看待

與此同時，智庫也已不限於傳統政治經濟主軸，近年來美日都有新概念的智庫誕生，台灣也不落人後， 如台灣的科技安全與民主中心（DEST）跨足經濟安全、供應鏈治理、科技戰略；台灣資訊環境研究中心（IORG）則針對民主社會如何面對資訊戰，希望形塑國際社會對台灣資訊的理解。

在媒體方面，獨立媒體與個人平台已充分介入國際論述，例如惠頓的文章出現的《多米諾骨牌理論》，是一個著重於東亞地緣政治、特別是兩岸關係的深度報導。之前賴清德總統則登上保守派主持人巴克・塞克斯頓（Buck Sexton）的節目接受專訪。這些管道不再經由主流媒體的編輯室，而是直接面向選民與社群。

因此，在台灣媒體處理相關新聞時，尋著傳統模式去報導「主流媒體上的傳統國關學者」，難免會面臨吃力不討好的處境，因為他們的重要性和過去已無法相提，也不能呈現全貌。在局勢瞬息萬變之際，如何去呈現更真實的聲音，台灣媒體策略需要全盤調整。

四、 與其封閉被懷疑 公開被討論對台灣不是壞事

與美國中生代的眾聲喧嘩相比，在爭霸的另外一端，中國社會是靜悄悄的，用「秋水共長天一色」的寧靜來形容並不過分。因為中國在世紀初曾經活躍過的智庫生態、學者、思想家、媒體現在都陷入一灘靜水，曾經被視為敏感話題代言人的香港知識界也已死寂，當妄議中央成為絕對紅線，美國的中國研究者因為要保持研究也只能陷入沈默，只能為中國憂心。十四億人舉國上下只有一種聲音，這樣對與美競爭真的是有利的嗎？

靜待兩天後結果。在美國國務卿盧比歐明言「沒有人打算以犧牲台灣換取貿易協議」的基礎上，基於台灣的自主、繁榮與和平，我們不妨對美中貿易戰樂觀看待，同時思考如何利用這眾聲喧嘩，將台灣艱困處境暴露在世人面前，比起封閉被懷疑，被了解被討論也許是台灣較佳的選擇。

作者是二十年來企業創作二刀流，去哪裡始終不忘記者和企業人的雙重身分。從外派中國到矽谷分公司，由太平洋東西兩岸回望台灣，文化與生態如珍寶發光，傳產和數位經濟並列爭輝，正在寫作新書《末代台幹》。

