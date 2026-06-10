風雨無阻挽袖送暖 高市警警察節捐血募得3萬5千餘CC熱血

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為迎接6月15日警察節，高雄市警察局9日舉辦愛心捐血活動，儘管受到滯留鋒面及西南氣流影響，大高雄地區降下豪雨，仍澆不熄警察同仁的公益熱情。在局長趙瑞華號召下，員警踴躍響應挽袖捐血，全日共募集142袋、3萬5,500CC熱血，以實際行動展現警察守護生命、關懷社會的溫暖力量。

高雄市警察局表示，為慶祝115年警察節，特別攜手捐血中心設置行動捐血站，鼓勵同仁以公益行動為社會盡一份心力。雖然當天正值梅雨季節，暴雨不斷，增加不少外出與活動難度，但許多員警仍冒雨前來參與，脫下雨衣後隨即投入捐血行列，展現高度的行動力與社會責任感。

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↑圖說：為了慶祝即將到來的 6 月 15 日警察節，警局特別與捐血中心合作，設置行動捐血站。（圖片來源：高雄市警察局提供）

高雄市警察局局長趙瑞華指出，警察的職責在於維護治安、保障市民生命財產安全，而捐血救人則是另一種守護生命的方式。看到同仁們在惡劣天候下依然熱情參與、踴躍排隊捐血，令人十分感動。他表示，希望透過募集的142袋熱血，落實「警民一家」理念，在慶祝警察節之際，也能為醫療體系與社會大眾提供實質幫助。

高市警局指出，此次募集的血液將全數交由捐血中心統籌調配，提供各大醫療院所臨床使用，協助紓解血液庫存需求。警察同仁不僅在崗位上守護市民安全，也透過公益行動回饋社會，展現警察隊伍剛柔並濟的一面。

↑圖說：高雄市警察局副局長候東輝(左1)與新興分局分局長陳柏彰也挽袖參與愛心捐血活動。（圖片來源：高雄市警察局提供）

高雄市警察局強調，未來除持續精進治安維護與交通服務工作外，也將積極推動各項公益活動，透過實際行動關懷社會，成為市民最堅實且最有溫度的後盾，讓警察節不只是屬於警察的節日，更成為傳遞愛與關懷的重要時刻。

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