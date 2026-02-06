風雨無阻！ 高雄港邊聚集民眾 等待「超人」就定位

高雄市 / 綜合報導

高雄冬日遊樂園，以超人力霸王為主題，活動還沒開始已經掀起話題！6日上午，活動人員將大型超人氣球，吊掛拖到遊艇碼頭定位，場面十分壯觀，雖然天空不作美，飄起毛毛細雨，不過風雨澆不熄民眾熱情，一早就有不少大人、小孩前來現場等 待 超人就定位。

超人力霸王迪卡，充氣完成，用吊車，緩緩移至水中，活動開幕前一天，一早就吸引小朋友們前來等待超人就定位！15公尺高的超人氣球，直挺挺豎立在高雄港區，超級壯觀，雖然下起毛毛細雨，但仍不減旅客興致，有人特地從台北南下。

記者VS.小朋友說：「很期待，(你從台北來喔)對，(這麼遠喔)，(特地來看超人力霸王嗎)對。」家長說：「我們從台北下來，對，因為弟弟很想看，就想說來看看，因為可能今天來拍照的人比較少。」等待氣球的過程，在旅運中心前的公仔拍照合影，今年高雄冬日遊樂園，2月7日到3月1日登場，以超人力霸王為主題，原定6日上午10點，要將超人氣球吊掛拖到遊艇碼頭定位，舞台區也會進行彩排，只是天空不作美，進度稍稍延遲。

民眾說：「很期待啊，帶來觀光，一些小朋友喜歡，不錯的效益啊，雖然還沒開始展出，我們就先帶(小孩)來看一下，我們家小朋友非常期待，應該是可以吸引不少外地遊客。」超人還在暖身，高雄港邊先熱鬧起來，大小朋友風雨無阻搶拍，英雄還沒登場，民眾期待值已經爆表。

