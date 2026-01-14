風雨生信心 勿忘蔣經國

（圖／本報系資料照）

1月13日是經國先生逝世38週年，我們不知道鄭麗文主席去謁陵，與已故的經國先生說了什麼悄悄話。但一個事實是：中國國民黨打破了台灣民主8年一次政黨輪替的紀錄，已經當了兩屆大選的在野黨了，令我們更加懷念經國先生主政時的遠見與洞見。

經國先生主政時，中國國民黨雖是執政黨但遭遇到的難題與困境，不會比現在容易。當時中美斷交，在風雨交織的國際局勢與內部結構調整的雙重壓力下，經國先生以務實、果斷且貼近民生的施政風格，呼籲全民風雨生信心，穩定了台灣的政局安定了民眾的心。

廣告 廣告

其中，最為人稱道者，莫過於推動影響深遠的十大建設。在民智與知識尚未完備的年代，就算民進黨大力反對，蔣經國以其遠見與洞見，在能源、交通、工業等硬體方面建設，掌握到了「沒有建設，就沒有發展」的現實需求，堅定並大膽投入高速公路、港口、機場、電力與鋼鐵等關鍵工程，為後續經濟起飛奠定了基礎。

在軟體建設方面，經國先生也高度重視台灣的總體發展藍圖，並交付了國家建設委員會，統籌台灣的經濟與產業政策、引導科技與人力資源配置的重要工作。正因為有了經國先生的遠見與洞見，台灣經濟結構也一步一步從勞力密集型結構，升級至技術密集型結構，也為台灣經濟30年後的知識經濟導向結構，做好了「超前部署」的治理工作。在經國先生之後，台灣社會更是沒有如此遠見與洞見的政府或政黨的領導人。

正是經國先生的遠見與洞見，台灣後來得以孕育出舉世矚目的半導體產業。從工研院的技術引進，到科學園區的設立，再到完整供應鏈的形成，「半導體」不僅成為台灣立足全球的戰略產業，也象徵著從「製造台灣」走向「科技台灣」的關鍵決策。

38年過去了，時光與環境早已經不同。但是，經國先生留下的，不只是具體的建設成果，更是一種「既見林又見樹」，以整體民眾權利為優先的領導人典範。勿忘經國先生的遠見與洞見，也同時是提醒當前台灣各政黨的領導人，真正決定領導高度的，往往不是「拿來主義」的務虛口號，而是能夠耐得起數十年考驗的「務實」決策與行動。（作者為新黨輿情中心副主任）