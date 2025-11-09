風雨畫面曝！鳳凰今晚登陸呂宋島 菲律賓急撤逾10萬居民避難

2025年11月7日，鳳凰颱風在太平洋海域成形，往菲律賓呂宋島直撲而來。路透社



中度颱風「鳳凰」預估今晚（11/9）增強為強烈颱風，並登陸菲律賓呂宋島，預料將帶來狂風暴雨與海嘯侵襲，讓飽受風災所苦的當局不敢大意，已疏散該國東部和北部地區居民超過10萬人避難。

颱風鳳凰（Fung-Wong）預計最快將於今晚在呂宋島中部的奧羅拉省（Aurora Province）登陸，目前菲律賓大多數地區已發布颱風警報，東維薩亞斯省（Eastern Visayas）部分地區甚至已出現停電狀況。

路透社根據菲律賓海巡隊分享的影片顯示，南甘鄰省（Camarines Sur）的民眾手持行李與個人物品，從狹長客船轉移至待命卡車，進行預防性撤離行動。目前菲律賓已有超過300個國內外航班取消。

廣告 廣告

菲律賓收視龍頭ABS-CBN新聞台在社群媒體X上傳的影片顯示，加丹杜安尼斯省（Catanduanes）正遭遇暴風雨侵襲，天空陰雲密佈，市區道路也出現嚴重積水。

菲律賓氣象局8日警告，鳳凰暴風範圍幾乎可以覆蓋整個菲律賓，預計將帶來高達5公尺的致命海嘯，風速甚至可能增強至每小時185公里，其威力足以摧毀房屋、吹倒樹木和建築物，東部各省降雨量甚至可高達200毫米。

在鳳凰侵襲前幾天，菲律賓才剛遭受颱風「海鷗」（Kalmaegi）重創，造成宿霧（Cebu）等地204人喪命。海鷗隨後出海直撲越南，造成當地5人死亡；位於越南中部的漁村Vung Cheo，8日可見漁船殘骸堆積在主要道路旁，數百座龍蝦養殖場遭洪水沖毀或損壞。

更多太報報導

鳳凰恐成「西北太平洋風王」！巔峰強度超越樺加沙 日本預測路徑曝光

「勇敢鳳凰決定硬幹」撞護國神山 林得恩：可能像山陀兒死在台灣

吳德榮：颱風鳳凰共伴東北季風 11、12日防致災雨