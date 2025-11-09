風雨一波波！越晚越明顯 氣象專家示警「這些地區下最大」

氣象專家林得恩指出，越晚風雨越大。（鏡報林煒凱）

氣象專家林得恩今（10日）在臉書粉專「林老師氣象站」提醒，受東北季風及颱風外圍環流水氣移入影響，今起迎風面的基隆北海岸、大台北、東半部及恆春半島降雨機率明顯升高。預估降雨強度可達大雨至豪雨等級，晚間雨勢將更明顯。

大台北、宜花地區最劇烈 恐現局部豪雨以上雨勢

林得恩表示，越晚風雨越大。（翻攝自林老師氣象站 ）

林得恩指出，今晚至明晨間，大台北地區與宜花地區雨勢集中且持續，有出現局部豪雨等級以上降雨的可能，提醒民眾外出務必攜帶雨具，山區道路應慎防坍方及落石。

強風來襲 苗栗至彰化及離島風力最強

他進一步指出，台南以北、基隆北海岸、東半部、恆春半島及各離島地區，容易出現平均風6級以上、陣風8級以上的強風。尤其苗栗至彰化、恆春半島及澎湖地區，可能出現平均風9級以上、陣風達11級的強勁風勢。

沿海風浪增強 浪高上看5米、恐出現長浪

林得恩提醒，今各沿海風浪將明顯增強，浪高預估可達3至5公尺。基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、西南部、恆春半島及澎湖等地也可能出現長浪，海邊活動、釣客與攝影愛好者都應遠離岸邊，注意安全。

