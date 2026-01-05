風雪中凍僵！合歡山女警執勤照瘋傳 民眾心疼送300包薑茶暖心

近日強烈冷氣團接連來襲，合歡山武嶺一帶再現銀白世界，道路狀況嚴峻。南投縣仁愛警分局翠峰派出所一名蕭姓女警，在零下低溫與風雪交加的惡劣環境中執行交通管制勤務，其堅守崗位的畫面經網路曝光後，迅速引發社會關注。

這名女警是翠峰派出所唯一的女性警力。臉書粉絲專頁「中橫路況交通資訊站」日前分享她在雪地中執勤的照片，畫面顯示她獨自站在積雪道路上指揮交通，長時間維持同一姿勢，幾乎無法移動，身影在風雪中顯得格外單薄。貼文以輕鬆語氣形容她「冷到站內八」，卻讓外界深刻感受到高山勤務的艱辛。

照片曝光後，短時間內吸引上萬名網友按讚留言。多數民眾對女警的敬業精神表達肯定，紛紛留言關心她是否受凍，並感謝第一線警力的付出。部分網友注意到女警外型出眾，稱讚「長腿又漂亮」，但更多聲音聚焦在呼籲警方應加強雪季禦寒裝備，或設置臨時遮蔽設施，避免員警在極端低溫環境中執勤過久而影響健康。

事件持續在網路發酵，一名吳姓女士深受感動，主動寄送300袋薑母紅茶沖泡飲到仁愛分局，指名慰勞在寒風中堅守崗位的員警。分局隨後在社群平台分享同仁與薑母紅茶的合照，表示這份心意讓執勤人員「從喉嚨一路暖到心裡」，在冰冷的高山上感受到社會滿滿的鼓勵與支持。

仁愛警分局表示，近期合歡山武嶺一帶多次降雪，道路結冰情況嚴重，員警必須在低溫與風雪中持續維持交通秩序，確保用路人安全。對於民眾的暖心贈送與關懷，分局表達誠摯感謝，強調將持續堅守高山勤務，守護遊客與道路安全。

此事件反映出第一線執勤人員的辛勞，也展現民眾對警察工作的認同與支持。在寒冬中，這份來自社會的溫暖，為堅守崗位的員警們注入持續前進的動力。

