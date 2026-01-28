風雪夜看明州槍案畫面…川普為何48小時後態度轉向？

民眾追悼前護理員普雷蒂，因為當街被槍殺的畫面震驚全國，川普總統改派霍曼前往明州指揮。（美聯社）

華爾街日報27日報導，39歲加護病房護理師普雷蒂(Alex Pretti)被聯邦幹員開槍打死之後，川普總統態度改變發生於關鍵48小時，共和黨國會議員與盟友紛紛對明尼亞波利斯情勢發展表示憂慮，擔心川普政府移民政策支持度正在流失，終於讓川普決定撤換採取激進措施的邊境巡邏隊(U.S. Border Patrol)指揮官博維諾(Gregory Bovino)，改派白宮「邊境沙皇」(Border czar)霍曼(Tom Homan)親赴明尼蘇達州坐鎮。

冬季風暴直撲華府之際，在橢圓形辦公室上班的川普看著電視新聞不斷播放美國公民普雷蒂遭到聯邦幹員開槍的畫面。事件發生的最初幾個小時，國土安全部長諾姆(Kristi Noem)說普雷蒂揮舞槍枝企圖攻擊執法人員，為事件定調為本土恐怖主義。博維諾說普雷蒂想要屠殺執法人員，白宮副幕僚長米勒(Stephen Miller)則說普雷蒂是「準刺客」。

知情官員說，這些說詞很快就站不住腳，川普開始感到沮喪。

普雷蒂槍擊案發生之後大約48小時，川普決定改弦易轍，讓川普政府最受矚目、最具爭議的移民執法行動降溫。到了26日晚間，向來主張遣返計畫必須更精準鎖定目標的霍曼，已經奉命前往明尼亞波利斯收拾殘局。過去這段時間在明州展現雷厲風行手段的博維諾，26日晚間則準備離開。

川普態度轉向來自共和黨國會議員與其他盟友提出關切，警告川普原本是選舉政見主軸的移民議題，如今正在流失公眾支持，政府高層官員愈來愈擔心明尼亞波利斯的混亂局面已經變成政治包袱。

南卡羅來納州參議員葛理漢(Lindsey Graham)傳達了一項訊息：白宮需要設法將焦點從這起槍擊事件上轉移，而川普也聽進去了。

通常堅定支持川普的擁槍倡議人士，這回對政府官員聲稱普雷蒂不應攜槍參加抗議活動提出公開批判。

知情人士說，過去一年裡，諾姆與資深顧問李萬度斯基(Corey Lewandowski)等強硬派幕僚，一直推動在自由派城市加強街頭掃蕩，但霍曼等人則主張速度放慢，以更有條理的手段鎖定前科犯及被發布最終遞解令的移民，從普雷蒂案引發風波看來，川普顯然已經選邊站。

以往政策遭遇強烈反對時，川普通常鼓勵部屬「變本加厲」繼續做，但消息人士說，川普害怕明州事件是混亂，而不是強大。

