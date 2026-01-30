風電區塊開發第3期 經部徵詢意見

經濟部能源署、產業發展署於昨（卅）日邀集開發商、供應鏈業者就離岸風電區塊開發第三期選商機制提供意見。能源署說明，因應外界對於ESG項目相關意見，將原ESG項目配分調整為十五分，其評分原則涵蓋在地產業及經濟效益、環境友善永續、企業社會責任等項目；另外新增能源韌性評分項目，配分為五分，其評分原則包含風場妥善運作及能源韌性等項目。本次會議除說明ESG項目評分方式外，也規劃於區塊開發第三期納入容量擴充機制，讓優勝開發業者可在原申請量一倍範圍內，依序遞補取得未獲遴選案風場開發權；另在環境友善永續、企業社會責任等項目，則納入使用可回收葉片及遵守漁業聯絡指引作法、符合國內外禁止強迫勞動指引等評分原則。

能源署強調，開發業者須承諾在地產業及經濟效益、能源韌性等具體金額，且以國內外相關具體指引來規劃環境友善永續、企業社會責任等項目。能源署並說明昨邀與會代表為相關公協會推選代表，包含離岸風電開發商、製造供應鏈、海事工程及工程設計等，於會議中提供具體建議方向。