風電區塊3.3選商草案出爐 業者：ESG承諾存模糊地帶、盼排解地方許可卡關

經濟部能源署今舉辦離岸風電區塊開發R3.3選商機制草案說明會議。(記者廖家寧攝)

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部能源署今舉辦離岸風電區塊開發R3.3選商機制草案說明會議，業者除表達希望年底前就能開標，亦表達盼能源署排解地方卡關的問題，也期待ESG承諾有明確參考的樣態與範圍得以依循，盼有明確指標而非模糊空間，如同明定考試範圍與內容，而非「開卷考試」。

風機供應商VESTAS表示，考量2030、2031的綠電缺口，最重要的是確保專案執行風險降至最低，ESG承諾項目與機制需要研擬與後續檢核都是執行上的負擔，較理想的是簡易方式來落實，試想某業者憑藉ESG承諾獲得高積分而無能落實，最後還是會回歸到罰金機制，但這也不是理想的選商評比方式，對業者而言，真正的誘因應是降低成本，包括補助。能源署署長李君禮回應，業者若有承諾而未能履行就做個記號，評選時將考量其信用就會扣分。

離岸風電開發商CIP則期許，未來競標機制能明確說明台電能否不收取相關電網加強費用，並在轉供費用上提供實質減免優惠，對風場整體成本的降低而言是有感的獎勵，畢竟一個風場要承擔的電網加強費往往落在40至60億元。

離岸風電開發商沃旭能源表示，考量供應商與綠電客戶在不同時間點表達焦慮，業者關切選商時程，風場開發商因手上有無案子而各有立場，希望時程儘早確定，不要再延宕。對此，能源署副署長陳崇憲表示，能源署儘速在年底前完成選商相關作業，考量備標期估約6至9個月，但現在才1月，希望能在年底前甚至第3季就能完成選商方向。

稍早經濟部長龔明鑫受訪亦表示，今天R3.3選商機制草案會議向開發商、供應商說明選商草案，免不了會有一些意見回饋，經濟部會再滾動式檢討，意見溝通後能夠凝聚共識就能公布，一定要壓個時間的話，希望最快能在第1季、最慢不要超過半年就能將選商規則確定下來，希望今年能夠完成選商，業者明年就能啟動開發流程。

沃旭能源亦指出，R3.3的一個獎勵機制是鼓勵提早完工，但能否如期甚至提早完工並不完全取決於開發商的努力，很大一部分是來自地方政府與相關主管機關的許可，過去經驗已發現會影響風場開發執行的時程，希望能源署能有相關配套排除障礙。

對此，陳崇憲表示，相信開發商都希望案場如期甚至提早完工，經濟部會擔任溝通平台，不管是中央或地方遭遇狀況，能源署都願對接協調，協助盡快拿到許可要件。

不具名業界人士坦言，地方卡中央的情況仍難以排解，光是地方施工籌設許可卡住長達數月或是彰化港無法啟用都需協調，這是多家開發商都遇到的問題，有的風場就只能北挪南移一下，但地方卡住的狀況極需能源署居中協調排解障礙。

能源署也表示，今日選商機制草案說明會議後，業者如果有相關建議或意見，可在本月19日前正式公文行文給能源署。

