風電廠爆撤退潮／政策轉彎輿論難平 外資綠電廠商離台怒喊「台灣不友善」
「錢是最聰明的，它總是流向投資環境友善的地區，資金出走就是顯示台灣的綠能投資環境，已經到了不得不改變的時刻。」一家全球前五大的基礎建設投資基金代表跟本刊表示，「根據海外總部的評估，台灣已不具備友善綠能的投資環境，未來在台灣投資時，態度只會更謹慎。」
憂心台灣綠電產業裹足不前，日前歐洲商會發表的《2026年建議書》，明確建議政府設立能源部，以集中且跨部會的統籌機關，才能確保能源轉型成功，更希望讓離岸風電重回正軌。
德國看守協會日前公布的2026年氣候變遷表現指標（CCPI）也顯示，台灣排名「非常差」的第59名，等於是倒數第9名，該報告直接批評台灣持續使用天然氣，缺乏淘汰燃煤的立法，更沒有明確的化石燃料減排策略。
報告中還特別點出台灣再生能源推展進度緩慢，其中太陽能及離岸風電開發，因土地利用衝突、生態影響、貪腐等，導致民眾不信任，可能連2025年減碳10％目標都無法達成。
但政府目前對綠能的態度仍是相當保守，本土業者擔憂，目前因為輿論逆風，甚至連核電都在談重新啟動，接下來又要碰到選舉，勢必會一拖再拖。
「其實過去幾年，已是一年少一家外資，2022年德國安能集團，2023年德國萊茵再生能源、日商捷熱能源，2024年又有西班牙電力集團伊比德羅拉也表態不參與離岸風電三之二期投標。」一家外資綠能業者搖著頭說。
風電業外商陸續選擇離開台灣，也衝擊本土供應鏈，像是2025年丹麥維特斯集團宣布退出台灣離岸風電市場，導致台灣唯一本土風力發電葉片製造商天力離岸資遣產線員工，只能轉型培育人才，朝國際市場發展。
配合風電國產化政策的國營事業中鋼，子公司興達海基也曾大虧64億元。一連串流標，讓經濟部標準不斷放寬，原定今年底要完工的風場陸續跳票，「在全球資金鏈吃緊、開發商融資普遍困難下，如果台灣沒戲唱，不如趕快另闢蹊徑。」風電業者說。
「可以說，近期幾乎所有外商都在尋找買方，市場上的案量從數百MW到數GW都有。」雲豹能源執行副總理譚宇軒說，受到地緣政治不確定性及資金調度影響，部分外商已暫停新增投資計畫，轉而出售既有電廠資產，幾乎檯面上喊得出名號的公司，許多都在接洽出售事宜。
一家大型本土綠能業者跟本刊解釋，對外資來說，同一年內會進行好幾次財務成效評估，太陽能建置較快，做好後轉售是常有的事，但風電這龐大且複雜的案子，且都有簽售電長約，一般來說頭洗了就很難離開，但近期各國的資金取得都不容易，必須調度到比較好的地方。
「最近確實聽到不少外資準備撤離，畢竟連銀行也覺得，貸款給風電業者的風險很高，還不如借錢給人炒地皮！」該業者無奈地說。
