風電業轉向日本市場求生？國際海洋獲三菱注資 布局日本市場 拚明年3月IPO

國際海洋承包國內1944MW的離岸風場運維業務，有意明年3月IPO。 圖為彰芳暨西島離岸風場。



國際海洋股份有限公司董事長蔡明格今（29）日表示，公司以離岸風電運轉維護統包為本業，目前已承包台灣1944MW的離岸風場運維業務，市占率約4成；公司並獲日商泛三菱集團投資約18%，並藉此開拓日本運維市場，正規劃於明年3月申請上櫃。

蔡明格表示，國際海洋最早參與上緯能源2支示範風機運維，藉此開啟公司離岸風電運轉維護統包運維服務的契機，目前已與彰芳西島風場（600MW）、中能風場（300MW）、海龍風場（1044MW）簽署運轉維護統包工程，占台灣離岸風電運維市場約4成。

蔡明格也說，除了上述已簽署統包運維的3座風場，國際海洋公司也承接部分運維，例如承接沃旭風場的部分水下運維，日後隨著3-1期、3-2期風場開發完成，實際參與運轉維護的裝置容量還會繼續增加。

儘管國際海洋已承包國內1944MW的離岸風場運轉維護服務，但台灣離岸風場業正處在逆風期，開發商面臨售電成本高昂、售電不易，融資困難等挑戰。因此國際海洋的目光，也投向日本離岸風電運維市場。

蔡明格表示，台灣相對於日本、韓國離岸風場有先行者優勢，領先布局至少5年，加上日本離岸風電市場潛能約是台灣的2倍至3倍；因此，在台灣市場經驗的基礎上，國際風能也有意布局日本的離岸風電運維及人員訓練市場。

據國際海洋公司股東結構，包括日商三菱ＨＣ資本株式會社持股約170.7萬股，持股占比8.02%，為第4大股東；而三菱集團投資的日本郵船株式會社（NYK）持股約199.7萬股，持股占比9.39%，為第2大股東。

蔡明格表示，泛三菱體系對國際海洋公司的持股占比約近18%，等於國際海洋公司引進日商血統，加上國際海洋投資的台灣風能訓練公司也在日本設立子公司，協助日本培養離岸風電運維人才，成為國際海洋進軍日本市場的有利契機。

至於外界關切，三菱商事才剛退出日本離岸風電開發；蔡明格說明，應是考量開發成本而做出的商業決策，不代表三菱退出日本離岸風電市場。

蔡明格也透露，待今年全年財報出爐後，擬在明年3月申請上櫃。

