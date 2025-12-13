風電滑鐵盧 離岸容量缺逾百萬瓩

身兼永續長的行政院副院長鄭麗君上周對再生能源進度表達信心，說離岸風電到2035年所需海域都沒問題。但實際盤點開發進度，卻發現政院過度樂觀。離岸風電第三階段區塊開發，前兩期（3-1、3-2）因有開發商不玩，比2030年設定目標少1.2GW（120萬瓩）。加上原物料高昂、融資未到，審計單位、學者、開發商全認為這兩期也無法如期完工，學者批政府綠電「數字灌水」。

對於綠能雙柱之一的風電，鄭麗君除表達2035年離岸風電海域面積沒問題，甚至喊話利用圖資再盤出到2050可用海域。可是檢視到今年10月為止，全台風力發電裝置共有4.2GW，其中陸域風電0.93GW，離岸風電3.3GW，已經比政府原先設定2025年各1.2GW、5.7GW，明顯落後。

麻煩的是，在東海岸反陸域風機下，加上噪音生態爭議，陸域風電踢到鐵板，經濟部公告的電力供需報告，暴露2030年陸域風電僅有0.97GW，幾乎零成長，等於承認未來沒有新陸域風機。

陸風不行，電力報告因此設定2030年，離風大幅拉到10.9GW，至2032年，更一舉來到13.9GW。

對此清大工程與系統科學系特聘教授葉宗洸直批「過度樂觀、數字灌水」。第三階段兩期廠商簽約開工都已延宕，怎麼達到10.9GW？到2032年還要超過13GW，到底容量怎麼來的？

檢視離岸風電第三階段區塊開發第一期、第二期，最早設定共要設置6GW，結果3-1期7家得標2家不玩，3-2期5家得標同樣2家不簽，最終僅核配出4.4GW，較原先目標短少1.6GW。這些容量，勢必得併入3-3期趕上，問題是，這一期選商規則至今不見蹤影。

假定離風第三階段前兩期（3-1、3-2）都能如期，2030年也僅開出9.7GW，比目標還缺少1.2GW。更嚴重的是，這兩期可能還無法全數發出電來。

雖然經濟部已同意因疫情、成本，讓3-1、3-2期展延到2028、2029年，但風電外商指出，原物料供應鏈的採購成本昂貴未解，同業下不了單，3-2期要完工都得延到2030年，且不一定都能如期。

審計部報告更直指，3-1期僅CIP渢妙風場融資到1040億，同期海峽二及海鼎二等2座案場，都還在想辦法取得專案融資，潛存未能如期完工併聯風險。

對於疑慮，經濟部能源署樂觀表示，2030年達成還是有機會，一來第三階段前兩期寬限到2028、2029年，不會再展延，3-3期雖還不確定量能有多少，但即使晚公告，廠商其實都準備好了。而區塊第三階段仍會繼續做3-4期，海域仍有空間可盤點。