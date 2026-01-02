【風電露曙光3-1】SRE海盛風電完售背後 神秘買家浮現…綠電還有未來？

風睿能源趕在2025年底完布3-1期得標海盛風場已完售。SRE提供



2025年歲末年終之際，沉寂已久的離岸風電業似乎露出曙光。SRE風睿能源突然宣布，旗下「海盛風電（Formosa 4）」495MW裝置容量所發電力已全數售罄，買家為台灣智慧電能公司、「國內一流企業」、及「電力服務管理商」。

這距離同為3-1期的CIP渢妙一風場宣布完成完成售電，約末已遲了半年，但也是3-1期唯二仍有實質進度的風場。

3個買家中，除了台智電已正式發布，SRE沒有明確揭露另2組神秘買家是誰，對外分別以「國內一流企業」、「電力服務管理商」予以說明。但綠能投資界的多位消息人士分析，所謂「國內一流企業」應是暗指護國神山公司。

光電三法打亂台積RE100節奏

為什麼這麼猜？一是台積電RE100的承諾同時面臨「時間」及「需求量」壓力；二是台積電原本鎖定的綠電來源出現變數，需求孔急下，不得不回頭買下成本可能比較高的離岸風電。

立法院在2025年11月14日三讀通過加嚴版光電環評三法，除了環境敏感區要環評；山坡地光電應環評標準加嚴為10MW以上或5公頃以上；新增10MW以上或5公頃以上的水面型光電需要環評；開發面積在40MW以上或40公頃以上的大型光電通通要環評。

光電業者估計，環評加嚴後，光電建設的審查時程將從現在已遠超國際的6年至7年，繼續被無限期拉長。

業內人士指出，過去台積電是國內最大綠電需求者，買什麼樣的綠電、以什麼樣的價格買，「買方說了算」。但隨著光電加嚴版環評三法重創地面型光電開發速度，綠電來源受限；同時間，台積電卻持續加速擴廠，綠電需求持續增加，卻四處買不到綠電。眼看著距離承諾2030年RE60、2050年RE100的時間步步近逼，原本仍對離岸風電價格遲疑者，也不得不重新回頭考慮購買。

寶晶能源董事長、光電產業永續發展協會榮譽理事長蔡佳晋多次表示，台積電RE100時程明確，但再生能源在哪？

農電共生政策反成緊箍咒

蔡佳晋不只一次疾呼，外界對光電害農的想法都是誤解，部分民間團體對「農地」抱持浪漫想像，忽略大量休耕、鹽化、地層下陷等低產值農地的現實，也不了解光電對老農退休生計的幫助。

蔡佳晋說，若每個農地光電案都被拉到道德高度，將導致大型光電案無法通過。台灣很多農地早已無法穩定耕作，卻打著保護農地的名義，忽略土地閒置的現實。

業內人士透露，蔡佳晋不只一次替農地種電遭誤解的情形抱屈，起因就是寶晶能源在屏東老埤農場、逾700公頃的光電開發案遭遇史上最高阻力。外傳該案的潛在買主即為護國神山公司，開發案生變，只好回頭尋求其他綠電來源。

至於「電力服務管理商」，據了解應為國內上市櫃的跨國能源公司，過去專注光電、儲能、充電、售電等領域，在台灣、澳洲、日本都有光儲案場，並藉與海盛風電簽署CPPA的契機，再進一步跨足離岸風電市場。

