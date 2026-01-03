【風電露曙光3-2】風向變了！業界洗牌重組 離岸風電能逆風高飛？

因加嚴版光電環評三法讓光電來源生變，國內有綠電需求者回頭購買高價離岸風電 。圖為CIP彰芳西島風場。廖瑞祥攝



立法院去年11月14日三讀通過加嚴版光電環評三法，太陽光電建設期程勢必拉長，國內綠電最大買家苦等不到價格相對實惠的光電，目光只好轉向以往嫌貴的離岸風電，近來離岸風電業者異口同聲說「風向變了」，以此形容局勢微妙變化；但離岸風電產業是否已經走出低谷、就要逆風高飛，業內其實仍保守以對。

2023年11月，全球剛進入後疫情時代，經過國際原物料飆升、離岸風電開發成本大漲後，原本離岸風電3-1期選商有7座風場，但北陸能源加能風場（500MW）、天豐新能源達天風場（165MW）放棄簽約，最終經濟部只與5座風場簽署行政契約。

但2年後，除了CIP渢妙一（500MW）即將在明年開春實質啟動風場建設；SRE海盛風場（495MW）日前宣布完售，即將進入融資階段；另外3座風場仍在原地踏步。

3-1期有3風場未如期籌設 2家開罰中

能源署副署長陳崇憲坦言，另外3座風場尚未取得電業籌設許可。3家業者中，有1家以行政契約中的「不可抗力或不可歸責」條款申請展延中；另2家未申請展延者將依行政契約開罰，將扣除部分比例履約保證金。

但具體是哪1家業者申請展延，以及對哪2家風場依規開罰，陳崇憲只以「個別業者不宜說明」為由，沒有明說。

雖然陳崇憲未對個案予以說明，但業內人士根據公開訊息及市場消息判斷，申請展延的風場應是法國電力所屬的蔚藍海風場（440MW）。蔚藍海風場在2025年10月16日率先與經濟部主導的購售電平台、台灣智慧電能公司正式簽署購售電協議。

至於科理歐的主導的海鼎二（600MW）、力麗的海峽二（300MW），則被業內推測，恐面臨經濟部開罰。

離岸風電3-1期最新進度。太報製表

離岸風電求售潮 買主難覓

業內人士表示，科理歐早已結束在台業務，只留少數關鍵人員在業內尋求海鼎二風場的買家；據聞，科理歐曾探詢沃旭（Ørsted ）接手的意願，但沃旭自已也身陷泥淖，母公司已決定將重心移回歐洲市場，全球業務重組中，並計畫2027年底前全球裁員2000人，並透過資產剝離等方式精簡成本，恐無力承接台灣風場。

事實上，沃旭在台灣也持續出脫資產，繼2024年底將大彰化西北（583MW）風場釋股50%給國壽後；2025年12月23日，沃旭再宣布由國壽及其子公司國泰電業取得大彰化西南風場（632MW）55%股權。

至於已和台智電簽署購售電協議的蔚藍海風場，雙方都未揭露簽約量，風場建設也沒有具體進度。業內消息指，蔚藍海風場其實也在探尋買家，與台智電簽約猶如「增添嫁妝」；而台智電當時正捲入前總經理鄭亦麟弊案漩渦中，急需「好消息」提振士氣，雙方才會一拍即合，成為第一個點頭售電給台智電的風場。

