【風電露曙光3-3】「有能力的都蓋了」浮式風電、3-3期何時選商？能源署回應了

能源署表示，離岸風電3-3選商將在近期對外說明。圖為離岸風電施工船，經濟部提供。



隨著幾座大型風場陸續完工，目前台灣離岸風電在建風場或即將開工風場大約只剩下4座，包括沃旭大彰化西南、CIP渢妙一、風睿能源海盛，及海龍風場。「有能力蓋的都蓋差不多了」，外界也關注，經濟部離岸風電3-3期何時展開選商？

另外，經濟部長龔明鑫上任首日就表態，對浮式風電態度積極，因成本高昂而暫遭擱置的浮式風電示範案是否捲土重來？

對於3-3選商進程，以及浮式風電進展，能源署副署長陳崇獻回應表示，正蒐集資料中，會在近期對外說明。

去年中，手中仍有風場開發案的業者多表態，3-3選商辦法最好在3-1、3-2撥雲見日後再來談；如今戰場清理已有頭緒，加上半導體界對綠電需求不墜，外界預料，3-3遲早會進入選商階段。

2024年8月，即便已是離岸風電逆風期，經濟部能源署仍排除萬難完成3-2期選商，最終森崴能源又德風場（700MW）、SRE風睿能源海廣風場（800MW）、CIP渢妙二（600MW）順利出線。沃旭大彰化東北則意外落馬，科理歐海鼎一、德能德帥風場因未及時簽約，被取消開發權。等於3-2實際簽署行政契約的只有3座風場。

代價太大？傳森崴能源風電業務打包求售

不過，森崴能源因子公司與台電二期風場的糾紛，拖累公司財報，近來市場盛傳森崴能源的又德風場有意將風場開發權，以及斥重金打造的先鋒號、拓進號、巨人號等施工及運維船隊一起打包出售。截至發稿，森崴能源並未對傳言予以評論。

據了解，森崴能源原本大舉進軍離岸風電開發，並標下台電二期風場（300MW）練兵，台電二期統包工程合約565億元，誰料遇到疫後國際原物料飆升、開發成本大漲，雖已收到台電工程款398億元，工程進度94.68%，但代墊款高達近200億元，只好先認列損失。

森崴能源總經理胡惠森還因此在2025年11月底請辭；森崴並就離岸風電建置成本大幅提升為由，子公司富崴能源依合約向台電申請追加預算，全案仍在工程會調解中。

