風電首納ESG 開發商憂「Open book」難應試

經濟部能源署今（8）日公佈離岸風電區塊開發第三階段（3之3）招商規則草案，首次納入ESG當中評分項目。因風電不再強制國產化，現場風電開發商、供應商砲火不如往年猛烈，但也有業者指出ESG規則相當繁雜，很難以衡量評分標準，就如同「開卷應考」（Open book），希望政府可以界定清楚。



聯合國在2005年首次提出企業應將環境保護（Environment）、社會責任（Social）與公司治理（Governance）納入企業經營的評量標準，底下更包含能源使用、碳排放、廢棄物管理、員工健康安全、薪資福利、商業道德、資訊透明度、股東權益、風險管理、供應鏈管理等諸多項目。



然而，能源署首次將ESG納入風電評選標準，許多業者及團體都於其中定義一知半解，進而讓許多業者詢問如何量化或是有一致標準。



維特斯集團（Vestas）反映，這次能源署不想成為「領導式教學」，但Open book對於業者也是種甜蜜的負擔，因為廠商必須要6個月備標期選擇出來哪些項目是真正符合在地利益，作為供應商還是希望政府可以給予參考樣態，比較有一個依循方向，否則檢核ESG過程也會成為大家的負擔。



環境保護基金會也表示，但也認為ESG有提到在地產業效益，這部分是否又變成國產化的另外一種說法，認為基金會先前都有提出一些具體可以量化標準，也有提出台灣魚電共生指引，認為可以納入考量。



他們也建議，ESG的占分應該要在擴大，原因在於近期光電、陸域風電都遭遇關卡，希望離岸風電藉由滿足在地ESG的項目，可以減少來自地方抗爭。



西門子歌美颯現場則表示，目前他們有全亞太唯一的機艙廠，有500多位員工，希望在ESG的「延長售電獎勵」應該用等比級數，這樣對於長期在台灣推動ESG的廠商更有鼓勵效果。



對此，能源署長李君禮受訪表示，今日說明會屬於框架式討論、收集廠商意見，不想要硬性規定廠商應該要提報哪些ESG項目，限縮廠商空間，由讓廠商可以提出自己可達標的項目，會是筆記開放作法，也強調ESG有一定範疇，強調能源署不會自行發明ESG項目。



除了ESG，許多廠商也對於備標期，以及招標是否影響到先前的區塊開發第一階段（3之1）、第二階段（3之2）有想法。如有廠商希望考量到開發案提送環評審查時間，希望可以把備標期從6個月提整為9個月。



哥本哈根基礎建設基金（CIP）董事總經理許乃文則指出，近期與購電方討論，國際級半導體廠商反映須要在2030年前滿足海外客戶RE100需求，認為以他們「首屈一指」的公司，要在5年內從一片「素海」蓋完風場是不可能的，認為現在2026年1月討論2030年、2031年併網將有難度，應該要趕快讓3之1、3之2風場遞補。



其次，她也提到，CIP正積極與本土供應鏈洽談，目前是3之1真正已經吃到訂單的只有CIP的渢妙1期，3之2也只有渢妙2期與國內外供應鏈議約，擔心如今3之3已經取消國產化，是否會連帶影響到先前風場的開發狀況。



然而，沃旭能源台灣董事長汪欣潔則認為，沃旭期待這個說明會已經有一定時間，很高興現在可以看到3之3已經有起跑線。她認為，每家開發商都處於競爭關係，自然會因為手上有沒有風場有不同立場。



但她以2018年經驗來說，認為如果大家願意做，5年內還是有辦法完成開發，還是希望有個明確選商時間，畢竟部分客戶希望2030年前希望滿足綠電需求，不代表2030年後不需要綠電。

