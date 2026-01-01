風電3之1檢查里程碑 僅1廠商「按表操課」

▲目前僅有哥本哈根基礎建設基金（CIP）的渢妙風場1家「按表操課」，其餘風場都尚未達標，直言若違約將扣減違約金，最重則得終止或解除契約收回場址。(圖：unsplash)

[NOWnews今日新聞] 台灣離岸風電區塊開發第一階段（3之1）在2023年8月，共計有5家廠商完成行政契約簽署，預計2026年、2027年併網。經過2年時間，廠商陸續在去年底、今年初接受風場開發檢查里程碑。但據悉，目前僅有哥本哈根基礎建設基金（CIP）的渢妙風場1家「按表操課」，其餘風場都尚未達標，直言若違約將扣減違約金，最重則得終止或解除契約收回場址。



3之1共有5座風場得標簽約，分別為CIP的500MW渢妙風場、風睿能源集團（SRE）的495MW海盛風場、科理歐永續能源（ Corio Generation）的600MW海鼎二風場、法國電力能源（EDF power solutions）與台亞風能開發的440MW環洋風場（後更名為蔚藍海彰化離岸風場），以及海峽風電的300MW海峽風場二期，合計裝置容量達2.3GW。



能源署表示，渢妙風場已取得施工許可，預計今年度進行海上施工作業，另外海盛風場、蔚藍海彰化風場目前均積極在辦理融資作業及簽訂購售電契約，風場相關進度按開發商規劃期程進行中。



然而，實際狀況並沒有如能源署所言的如此樂觀。因為除了渢妙風場已經滿足了籌設許可、產業關聯性方案檢查節點，取得施工許可「按表操課」，剩餘4座風場均東缺西漏，無法完全滿足檢查里程碑要求。

廣告 廣告

▲資料來源：能源署、採訪整理 記者鍾泓良／製表

5風場狀況多 1家已退出台灣、1家去年才遭解約



首先，海盛風電早在2024年底就拿到籌設許可，上月底也宣布繼12月初與台灣智慧電能公司締約後，月底再宣布成功簽署企業購售電協議（CPPA），所有電力至此售罄；但該風場尚在爭取融資作業，據悉產業關聯性計畫先前也遭遇亂流，但整體進度還可控。



蔚藍海彰化風場得標後消息少，近期則有宣布與台智電簽署為期30年的CPPA，但並沒有聽聞籌設許可、產業關聯性計畫，或是融資計畫具體進展。



據知情人士表示，渢妙、海盛、蔚藍海彰化3座風場在產業關聯性檢查里程碑上均有進度，依序是渢妙走在最前面、海盛跟隨其後，蔚藍海彰化落後，部分廠商也已提出要產業關聯性展延；但剩下的海鼎二風場、海峽二期風場，已經是「半放棄狀態」。



其中，科理歐永續能源去年4月就傳出退出台灣市場， 當然不可能會有任何風場進度。



力麗集團所投資的海峽風電去年初才因海峽一期風場開發進度不足，遭到經濟部解約，海峽二期風場現階段狀況也與海峽一風場當初情況如出一轍。



針對目前渢妙進度，CIP受訪表示，籌設許可已確立，去年已取得施工許可，去年5月陸上變電站已動土，今年第1季啟動海上施工，邁向2027併網目標。



談到海盛風場，風睿能源回應，2024年底已取得籌設許可，樂見國內產業供應鏈經過多年的政策支持後，能夠逐步具備國際競爭力，進軍國際市場；同時也期盼在確保風場能如期併網的前提之下，按照產業關聯的政策精神，加速審查。



稱5風場還在 能源署：未達標最重可依法解約

針對各風場狀況，能源署回應，不會直接評論個案廠商狀況，證實有廠商提出展延程序，但目前也並沒有廠商正式提出解約，因此在能源署立場，目前區塊開發還是有5座風場，「要離婚要完成離婚手續，沒有完成就還是有婚約存在。」



但能源署強調，若有風場未依行政契約規定，依限完成契約查核里程碑，如取得電業許可等，經濟部得依契約違約罰則辦理，扣減違約金，最重則得終止或解除契約收回場址。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

風光發威！經濟部：風電、光電8日至16日發電占全國發電量3至4成

第二份風電長約！風睿能源攜手台智電簽署CPPA

森崴承攬風電遇逆風虧百億 總經理致歉喊話政府給空間生存