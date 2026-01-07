風電3-3期出爐 積分決勝 改比ESG

千呼百喚的離岸風電第三期第三階段（俗稱3-3）來了！經濟部能源署今日下午將召開3-3期選商機制草案說明會，最重大的改變是取消國產化，改由廠商提報「ESG（環境社會治理）承諾」，例如在地採購降低碳足跡可得分。整體評選改為「積分制」，由分數高者依序得標。這次容量至少釋出3.6GW，為三期實施以來最多，最快第二季公告上路。

離岸風電進入第三階段區塊開發，已做了兩期（3-1、3-2），各標出2.34、2.7GW，但3-3期面臨國產化取消，以及大環境原物料仍貴等不利因素，本該去年公布，卻一直拖延。

離風3-3期選商新規將有大改變，首先確定取消國產化，改推ESG承諾。能源署官員說明，開發商必須具體提出對生態環境有利做法，比如增加在地採購降低碳足跡、採用對環境友善工法，或是促進在地經濟等。但官員強調，ESG分數「不會是決定性因素」，分數占比不會高的離譜。

3-3評選機制也因此更新為「積分制」，過去離風三期採三階段評分，首階資格審只要70分門檻，再去比價格與國產化項目，那個門檻等於是假的。官員強調，未來積分制是玩真的，分數項目會蓋財務、技術、ESG，以及過往實績。也就是開發商過往的建置紀錄，會做為加分或扣分項目。

3-3期這次還有特別優惠，就是祭出「早鳥獎勵」。風場只要提早完工，官方就給予相對應時間的延長售電年限。舉例說，3-3風場原本設定2030至2031年併網，假設比2031年12月提早3個月發電，就給予20年售電合約外，多加3個月賣電時間，等於可多收錢。官員說「這比給它們1000萬獎勵還實用」。

過去三期兩階段的0元競標殺價，新一期改弦易轍，開發商不用再出價廝殺，改以企業購電合約（CPPA）為主要售電模式，假設業者賣不完或購電民間企業營運出問題，再由台電以迴避成本（不含再生能源發電成本）收購。