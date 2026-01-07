風電3-3期擬釋3.6GW 強制國產化改為ESG承諾

（中央社記者曾智怡台北7日電）經濟部明天公布離岸風電區塊開發3-3期風場遴選規則，將取消強制國產化，由ESG承諾取代，並首度導入「早鳥獎勵」機制；容量方面，預料此次將釋出3.6GW，風場預定2030至2031年間併網，能源署預計今年首季正式公告選商規則，備標期約半年。

3-3期開發容量多寡，牽涉前期風場是否放棄開發；截至目前，經濟部已與潛力場址階段的力麗集團海峽一風場（300MW）解約；區塊開發3-2期科里歐海鼎一（360MW）、德能英華威集團德帥風場（240MW）等兩處風場未能完成行政契約簽約，3座風場合計約900MW。

對於上述容量是否併入3-3期，能源署官員表示，3-3期將開出3.6GW，明天將說明3-1、3-2期放棄風場處理方式。

據透露，3-3期評選標準將採「積分制」，針對開發商過去在國內外執行「風場開發的實績」、「開發商的財務狀況」及「專案執行能力」三部分進行評比。

相關人士指出，除了財務狀況及該風場開發歷程等客觀指標外，若開發商過去在台灣執行風場表現優良，則在分數上會有所呈現，反過來，若曾在國內有逾期完工、未簽約、提前解約、產業關聯承諾執行不力等實際紀錄，都將納入計分的考核範圍，提升廠商執行3-1及3-2風場的效率。

為加速風場併網的速度，滿足國內半導體及相關供應鏈2030年前後急迫的綠電需求，本次將祭出提早併網獎勵，無論是選擇2030或2031年併網的風場，只要早於2031年12月31日併聯發電，便可於20年購電合約外，另增該天數的售電期間。

至於各界關切國產化規範，過去區塊開發履約能力審查指標包括技術、財務、國產化，再進入競價程序，若同價格以國產化分數高者優先；開發商為取得前面名次，都開出零元價格標，因此最終決定勝負的是「國產化」承諾，但也滋生得標後跳票疑慮。

另一方面，由於歐盟2024年控告台灣離岸風電國產化政策違反WTO規定，經雙方多次協商，經濟部宣布未來計畫不再強制國產化，歐盟也暫停WTO爭端解決程序。

也因此，3-1、3-2期都作為投標門檻的國產化承諾事項，在3-3期將改為ESG承諾，開發商自行具體列舉對台灣有益的在地採購金額及項目，例如如何減少碳足跡、與台灣在地共好。相關人士表示，如果能對台灣產業有更多幫助，將是評審關心的重點，若承諾「超過預期」，則20年合約外將會有外加年度獎勵。

至於ESG承諾檢核方式，官員表示，過去是每一風場、每一項目、每一步都追蹤，3-3期會簡化檢核程序，但也強調，行政管理放寬，業者若沒做到，處罰會比過去嚴重。

此外，過去無底價而導致風場開發商融資困難，加上考量風場都是和民間企業簽署CPPA（企業購售電協議），本次遴選規則不再需要開發商「出價競標」，購電合約未竟部分，台電會以迴避成本購買。（編輯：張均懋）1150107