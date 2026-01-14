風電3-3期選商機制規劃 業界籲調高ESG評分比重

（中央社記者曾筠庭台北14日電）經濟部產業發展署舉行離岸風電區塊開發第三期（3-3期）選商機制ESG規劃產業意見徵詢會。在ESG評分比重方面，多數業者建議將現行規劃的10%至15%占比，調高到20%至30%，甚至主張提高到50%，避免開發商在未落實在地採購、該項得分為零的情況下，仍可能通過遴選。

針對離岸風電3-3期選商機制ESG規劃，經濟部昨天舉行產業意見徵詢會，今天發布新聞稿表示，3-3期新選商規則將在國際規範與協助國內產業發展間取得平衡，更強調「ESG承諾絕不會是作文比賽」，廠商須提出具體項目與金額，後續評分與獎勵機制也將與履行情形連動。

經濟部表示，業者也關切ESG承諾的可執行性與後續管考機制，建議開發商所提計畫應具體可查核，並設計未達標時的相應懲罰措施，避免遴選時的承諾淪為空談。

在ESG內容設計，業者提出多項建議，包括區分「在地設廠生產」、「合資採購」與「純買賣（OEM）」等不同模式，並給予支持在地投資者較高評分權重；此外，除了風場建設期間，也希望將後續運轉維護期間的在地採購納入ESG承諾範圍。

經濟部指出，另有業者建議，可參考環境部研擬中的「資源循環推動法」概念，要求風場建置階段優先採購可回收材質產品，讓風機未來退役時能提高資源化利用，兼顧環境永續。除ESG項目外，部分業者也建議新增「能源韌性、能源安全」等評選指標，希望凸顯在地供應的重要性，使相關議題在選商機制中獲得更高重視。

經濟部表示，已於會中完整蒐集各風電供應鏈業者及相關代表的意見，未來將持續彙整分析，各界如尚有補充建議，請於19日前以正式函文送交產發署，作為後續規劃離岸風電3-3期選商規則的重要參考。（編輯：楊蘭軒）1150114