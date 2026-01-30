風電3-3納容量擴充機制 經部：鼓勵有執行力團隊

（中央社記者曾智怡台北30日電）經濟部年初公布離岸風電3-3期選商機制草案，能源署今天表示，將新增能源韌性評分項目，也規劃納入容量擴充機制，讓獲選業者可在原申請量1倍範圍內，依序遞補取得3-3期未獲遴選案風場開發權，以鼓勵有執行力的團隊。

能源署官員表示，經過調整，選商機制評選項目中，開發商實績占35分、開發商財務能力占30分、專案執行能力35分（含申請案執行程度15分、ESG規劃15分、能源韌性5分），滿分100分。

經濟部能源署及產發署今天邀集開發商、供應鏈業者就離岸風電區塊開發3-3期選商機制提供意見。

能源署透過新聞稿說明，因應外界對於ESG項目相關意見，將原ESG項目配分設定為15分（原為10至15分），其評分原涵蓋在地產業及經濟效益、環境友善永續、企業社會責任等項目。

能源署官員指出，在地產業及經濟效益屬於可量化項目，包括在地採購及在地投資，占整體ESG項目配分比重最高；至於環境友善永續、企業社會責任等項目，納入使用可回收葉片及遵守漁業聯絡指引作法、符合國內外禁止強迫勞動指引等評分原則。

另外，預計新增能源韌性評分項目，配分5分，評分原則包含風場妥善運作及能源韌性等項目。

能源署強調，開發業者須承諾在地產業及經濟效益、能源韌性等具體金額，且以國內外相關具體指引來規劃環境友善永續、企業社會責任等項目，「非以作文比賽來參與選商作業」。

能源署表示，評分項目中有關在地產業及經濟項目、能源韌性項目，均規劃以量化級距方式來計分，同時規劃延長售電獎勵年限、查核與違約罰則等配套機制；其中，獎勵機制部分則採合併「提前完工併網」、「在地產業及經濟效應」、「能源韌性」項目計算，至多總計延長5年。

此外，本期選商機制新增容量擴充機制，依評選序位給予獲選申請人容量擴充機會，在3-3期未獲核配場址空間內，申請人除原申請容量外，最高再擴充1倍容量開發，並給予一定期間辦理環評小組初審作業。

舉例來說，若得標業者獲配500MW，根據3-3期選商結果，有機會再拿到最多500MW風場開發權。能源署指出，換言之，寧缺勿濫，並鼓勵有執行力的優勝團隊。

能源署說明，本期選商機制是兼顧國內產業需求、採獎勵方式，來評選最優履約能力的開發業者，經濟部將朝今年上半年公布選商機制，並於今年底完成選商作業目標來邁進。若相關業者有其他意見，歡迎於2月6日前提供書面意見，作為經濟部擬訂選商機制參考。（編輯：潘羿菁）1150130