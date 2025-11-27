風霈國際傳媒打造「安心農鮮生態圈」 寶奇生技 全力支持 升級雞蛋供應標準

風霈傳媒寶奇生技合作，推可追溯高標機能雞蛋。(圖片來源／風霈國際傳媒)

風霈國際傳媒依其直播＋社群＋電商生態平台優勢，與創櫃公司寶奇生技合作，推出可追溯、高標準的機能雞蛋。同時，風霈學院自 2024 年起與 Shopee 蝦皮電商平台總部合作，協助上百位主播創造斜槓收入並開發近千件優質產品，為消費者提供真正的安心選擇。

隨著「毒雞蛋」風波再度引爆消費者對雞蛋生產來源與流程的高度警戒，食品安全已成為餐桌選擇的核心議題，作為產業前端的新媒體與社群電商平台，風霈國際傳媒不僅從直播帶貨起步，更已演進為涵蓋內容製作、社群互動、電商轉換與供應鏈整合的完整生態圈。

風霈國際傳媒宣布與已於創櫃掛牌的 寶奇生技股份有限公司（股票代號 7650）建立策略合作，將在其平台為旗下直播主、社群與電商系統第一波導入寶奇的高端機能雞蛋產品『星潮金盞花機能蛋、星潮DHA草本蛋、星潮有硒蛋』這次合作不只是「品牌上架」，而是透過風霈生態圈將「供應鏈標準化＋來源透明化＋內容信任化」三者整合，讓觀眾不是單純買蛋，而是買安心。

寶奇生技在雞蛋養殖與營養機能方面具備顯著優勢：以「微生物生態養殖技術系統（PB+）」與「無抗生素養殖」為核心，並透過自主檢驗報告佐證雞蛋蛋黃、DHA、葉黃素等營養含量大幅優於一般雞蛋。其機能蛋產品已成功佈局藥局通路，數據顯示產品上架於包括 大樹連鎖藥局、日藥本舖、躍獅連鎖藥局、丁丁連鎖藥局、長青連鎖藥局、美康連鎖藥局共計等約300餘家藥局。此通路佈局使其成為進軍藥局通路的少數高端雞蛋品牌之一。

更為提升品牌格調，寶奇的機能蛋也已進入高端餐飲體系，包括五星級飯店與三星米其林評鑑餐廳選用，象徵其產品品質與餐飲專業端的雙重認可。

透過此次合作，直播主將與各消費者分享雞蛋從農場、生產、物流的可追溯流程，分享機能蛋的營養優勢與養殖理念。社群電商環節亦同步運作，觀眾可透過社群連結快速進入購買流程，完成「看 → 信任 → 下單」的閉環。

風霈國際傳媒表示：「在這個食安風險升高的時刻，我們的平台責任不只是推商品，而是構建一條信任連結。推薦的不只是雞蛋，而是真正可以交給家人安心食用的選擇。」

展望未來，風霈國際傳媒將依據此合作模式，擴展與其他具備「可追溯／高標準」供應鏈優質品牌的合作，不僅侷限於農產品，並透過其直播＋內容＋社群＋電商生態平台，推動「生活安心化、購買場域升級化」的新常態。

