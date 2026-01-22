風靡全球日本親子光影展！光影魔法美術館II重磅登場 台灣首度亮相

【緯來新聞網】風靡全球的日本親子光影展「光影魔法美術館II Art in Wonderland II」，2026升級篇章重磅登台，於中正紀念堂盛大開展！本展累積全球 117 場巡迴、突破 447 萬人次觀展紀錄，由日本頂尖策展團隊 STEPeast 攜手逾10組國際藝術家打造，以更沉浸、更互動的光影體驗，為台灣觀眾帶來前所未有的魔法藝術樂園！觀眾一踏入展場即能感受奇幻互動，指尖輕觸《流光之波》的藍色光流，彷彿將看不見的魔法能量傳遍全身；在《天空的模樣》中揮動雙手，線條瞬間化作漂浮星球，點亮整片神秘宇宙！

廣告 廣告

林舒語攜全家親身體驗「光影魔法美術館II Art in Wonderland II」。（圖／寬宏藝術提供）

「光影魔法美術館II Art in Wonderland II」本月21日在中正紀念堂盛大展出，以「與光影玩樂，感受魔法般的藝術體驗」為主題，帶來多件台灣首次亮相的新作。日本策展團隊表示，展覽特別重視讓每個人都能直覺地享受魔法般的藝術，並鼓勵觀眾用身體直接感受光影、聲音與互動的魅力！《沉浸於影子之中：奇光異彩》邀請觀眾與繽紛水滴柔軟彈跳；《著迷吧！音樂錄影帶》透過肢體律動生成專屬的音樂影像；在《小小人間》中，大小朋友化身想像世界的居民，穿梭天空與水域，展開一場奇幻冒險！



開展當日也邀請藝人林舒語攜全家親身體驗，走進這座日本超人氣光影魔法樂園！其中一家人最喜歡《小小人間》，一走進作品就像被縮小，化身成想像世界的小小居民，在空間裡自在穿梭、彷彿在水中游泳探險，孩子忍不住開心直呼「我竟然縮小了！好好玩！」；而《幻想錯視界－影子》讓全家動手排出各種創意組合，在光影變化中玩出無限可能，現場笑聲不斷、氣氛熱鬧！林舒語分享，孩子們能自在跑跳、用身體創作的展覽形式相當難得，大人也能在其中找回童心，十分適合全家一起同遊，留下專屬於彼此的魔法回憶。

段鈞豪攜女兒一同感受光影互動的魅力。（圖／寬宏藝術提供）

同樣到場體驗的藝人段鈞豪攜女兒一同感受光影互動的魅力！他分享，女兒特別喜歡《掌心紋路》，透過動手拼接光影軌道，桌面上的道路、鐵路與景觀不斷延伸，就像在玩她平時最愛的拼圖遊戲，讓孩子一邊操作一邊興奮直呼「太有趣了！」段鈞豪也表示，這樣的互動作品能在遊戲中培養孩子的專注力與想像力，讓孩子自在投入光影創作，親子一起沉浸在創造與探索的樂趣之中，好玩又很有意義！

「光影魔法美術館II Art in Wonderland II」本月21日在中正紀念堂盛大展出。（圖／寬宏藝術提供）

「光影魔法美術館II Art in Wonderland II」不僅是一場藝術展覽，更是一場跨世代共享的沉浸式體驗，讓藝術不再有距離、讓光影成為親子間的魔法連結。顛覆傳統美術館只能靜態欣賞的框架，打造一座鼓勵「動手觸摸」的光影藝術殿堂！觀眾不只用眼睛看，更能透過雙手、雙腳，甚至整個身體與作品即時互動，在揮動、踏步與奔跑之間，親眼見證光影隨動作產生奇妙變化，人人都能成為創造魔法的主角。「光影魔法美術館II Art in Wonderland II」展期從 2026/1/21 至 2026/4/6，購票請洽寬宏售票(kham.com.tw)。

更多緯來新聞網報導

許光漢看傻眼！粉絲爆哭使出殺手鐧 惹500人暴動

蔡康永痛失大S硬撐上工！泣不成聲「想到發瘋」全場鼻酸