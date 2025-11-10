颱未到雨先炸！「鳳凰」共伴發威 宜花東嚴防致災雨
花蓮縣 / 綜合報導
鳳凰颱風已經通過菲律賓，接下來預計北轉往台灣的方向前進，不過受到外圍環流的影響，東台灣已經開始出現風雨，宜蘭烏石港賞鯨船宣布停航五天，許多農民跟漁民也趕緊提前防颱，就怕無情颱風，讓一整年的心血全都落空。
宜蘭烏石港漁船趕緊靠港，就怕鳳凰颱風來勢洶洶，接下來幾天風強雨驟。記者VS.漁船船長說：「船長今(10)日都休息對不對，對，今(10)日休息，開始休息。」賞鯨船業者同樣提前做好準備，受到颱風外圍環流的，烏石港賞鯨船10日開始停航5天。
記者黃柔蓉說：「我們可以看到說其實現在這邊，過去可能船隻都是用一條兩條的粗繩索來固定，因此船家都是多了兩到三條的繩索來固定。」而在衝浪街目前淡季平常還是會營業，但颱風來臨前大門深鎖，業者同樣預計休息5天。
衝浪店業者說：「怕傷到人怎麼辦。」衝浪店業者說：「對啊颱風來要把東西都清掉。」除了船隻業者，農民也很頭痛，因為三星蔥怕水蔥農趕緊搶收，蔥農林先生說：「蔥不會乾這樣賣出去價格就不好。」
林先生10日一早，採收60到70斤希望能減少損失，但並非所有三星蔥都能採收，因為有些已經噴灑農藥得過藥期，另外就算來得及搶收，也得用電風扇將蔥吹乾，就怕運送過程發熱變黃同樣賣不出去，而鏡頭轉到台東，當地農民同樣很緊張，台東今年被好幾個颱風侵襲，原本釋迦數量就剩下不多，就怕已經成熟的釋迦又被吹落。
釋迦果農黃俊雄說：「現在套帶太早裡面會壞掉，又會產生蚜蟲。」鳳凰颱風外圍環流影響台灣，尤其東半部已經開始有感，就怕接下來再度重創台灣，誰都不敢大意。
