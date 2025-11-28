颱風不一定致災 中央大學發現有助抑制海洋熱浪

潘任飛教授團隊最早以2020年侵襲東海的「巴威」(Bavi) 颱風研究，發現通過東海時，高達7°C的海面降溫。(中央大學提供)

經常被視為天然災害，可能帶來危害的「颱風」，在國立中央大學水文與海洋科學研究所潘任飛所長團隊的最新研究中，發現它竟是海洋熱浪（Marine Heatwaves）的「天然調節者」，能夠有效快速消除並延遲海洋熱浪的出現。

潘任飛教授認為，這項研究凸顯颱風在海洋熱浪議題上的關鍵角色。過往大家認為颱風會帶來嚴重災害，但就海洋生態而言，颱風有效舒緩海洋熱浪帶來的潛在衝擊，讓海洋生物得以有喘息的機會。在氣候變遷的威脅下，颱風和海洋熱浪等極端天氣現象日益頻繁，瞭解他們的交互作用極具科學價值，對預測全球暖化下極端天氣事件的演變深具意義。

研究團隊指出，進入21世紀以來，海洋熱浪受到科學界前所未有的重視，主要由於海洋熱浪會對海洋生態系統帶來災難性的衝擊，如持續極端高海溫事件，將造成珊瑚白化，魚群棲息地改變，影響漁獲產量，嚴重時甚至引發經濟及社會問題。而「颱風」會掀起強烈海水垂向混合，把次表層較冷的海水帶往表面，造成上層海洋降溫現象。這些冷海水就像及時雨般中和海洋熱浪的高溫。

研究團隊最早以2020年侵襲東海的「巴威」(Bavi) 颱風研究，發現通過東海時，高達7°C的海面降溫，被颱風「冷卻」過的海域，長達八個月未再出現任何熱浪事件。團隊進一步分析過去十年西北太平洋85起颱風海洋熱浪個案研究，發現颱風引起的海洋冷卻作用，99%的海洋熱浪在颱風通過後消失。研究結果顯示，海表面被颱風每冷卻1°C，海洋熱浪的形成就會延後5到7天，最後，分析過去20年的大尺度數據，證實西北太平洋海洋熱浪天數和颱風活動有顯著的負相關，顯示海洋熱浪在一定程度上會受到颱風所牽制。這是首次將颱風對海洋熱浪的影響進行系統性、定量化的研究，並找出時間的尺度。

這項颱風與海洋交互作用的新發現，成果刊載於近期的國際頂尖期刊 Science Advances《科學進展》。