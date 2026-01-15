颱風估今生成！這幾區轉雨「濕冷4天」 下週恐再戰寒流

【高沛生／綜合報導】菲律賓東方海面熱帶性低氣壓發展，今天有機會生成颱風，對台灣無直接影響，但外圍環流可能使東部迎風面降雨增加，且雨勢將持續至週末；另一方面，今受輻射冷卻影響，早晚氣溫仍偏低。氣象署預報員林定宜接受《壹蘋新聞網》採訪指出，今天（15日）風力微弱、各地日夜溫差大，下週隨東北季風增強、冷氣團南下，氣溫將再度明顯下降，有機會迎來今年第2波寒流。

林定宜表示，受輻射冷卻影響，各地早晚偏冷，西半部及宜蘭低溫普遍在12至15度，花東地區低溫約16至17度，其中桃竹苗、嘉南、花蓮及金門局部地區有10度左右或以下低溫發生，提醒民眾注意保暖。另高山夜間及清晨氣溫偏低，路面易結冰，山區活動應注意路況安全，山坡地農作物請慎防寒害。

白天高溫方面，北部及東半部約23至25度，中南部可達27至28度，但日夜溫差大，應適時調整衣物避免著涼。天氣型態上，水氣偏少，各地多為多雲到晴，僅臺東地區及恆春半島有零星短暫雨。離島方面，澎湖晴時多雲，17至21度；金門晴時多雲，12至20度；馬祖晴時多雲，12至18度。

此外，氣象署發布低溫特報指出，輻射冷卻影響，今晨至上午桃園至苗栗、嘉義、臺南、花蓮及金門局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，提醒注意保暖、日夜溫差、用電及通風安全，並留意低溫對健康與農漁業的影響。另發布濃霧特報，今晨桃園以南地區易有局部霧或低雲影響能見度，臺中已出現能見度不足200公尺情形，駕駛人須注意行車安全。

颱風動態方面，氣象署表示，目前太平洋地區有1個熱帶性低氣壓TD01，15日2時中心位於北緯9.6度、東經129.9度，以每小時5公里向西北進行，中心氣壓1004百帕，近中心最大風速每秒15公尺、瞬間最大陣風每秒23公尺。林定宜指出，該系統今天有機會發展為今年第1號颱風「洛鞍」，未來在菲律賓東方海面活動，對台灣無直接影響，但其外圍水氣與環流仍可能使東半部迎風面降雨增加；之後受冷空氣南下影響，系統將由西轉向東北移動，朝琉球南方海面前進，且逐漸減弱、不再持續發展。

林定宜表示，下週二有強烈大陸冷氣團或大陸冷氣團南下，下週三持續影響，基隆北海岸、大台北山區、宜蘭有雨且降雨時間較長，桃園以北有局部短暫雨，花東及恆春半島為零星短暫雨。預估下週二、下週三中部以北及東北部低溫約11至14度，冷空氣影響至下週五，下週六才會稍微減弱。

氣象專家林得恩也指出，根據美國NCEP數值模式模擬，下週二起新一波強冷空氣再度南下，影響時間約在1月20日至23日，最冷時段落在1月21日至22日清晨，型態為冷平流，屬於整天寒冷型態，最低溫有機會跨過寒流定義門檻，民眾需及早留意後續最新預報。

