颱風來搶囤貨 青蔥一把飆120元、花椰菜漲20元
鳳凰颱風來勢洶洶，不少民眾一早就趕到市場搶購蔬菜備戰。由於颱風前夕各地農民趕緊搶收，市場的到貨量有所增加，菜價暫時保持平穩。然而，青蔥價格依然居高不下一把120元，花椰菜、高麗菜和番茄價格也有小幅上漲。菜販坦言，若中南部產地受到颱風風雨影響，颱風過後菜價很可能會再次攀升。
攤販叫賣聲此起彼落，民眾忙著東挑西選，就怕受到颱風影響，菜籃族一早來到市場搶買。
颱風步步進逼，市場有不少民眾，是來到這裡來買菜，就怕菜價喊漲，不過，青蔥的價格，現在一把是來到了120元。
不只青蔥貴桑桑，番茄價格微幅上漲，花椰菜也從一斤70元漲到90元，高麗菜則是19元，漲到29元。
民眾：「颱風應該也是會擔心，但是盡量就是，很多比較，可以挑當季的菜，可能會比較便宜，天氣好的時候多買一些，對以備不時之需。」
民眾：「花椰菜或是苦瓜，都會比較高一點，番茄也是蠻貴的。」
不過由於，颱風來臨前夕各地農民趕著搶收，到貨量增加，這兩天菜價稍稍回穩，根莖葉菜類，和前一週相比，地瓜葉一斤47塊，降到28塊，菠菜也從120塊來到50、60塊，蘿蔔16塊降到14塊。
攤販老闆：「番茄漲一點點，沒有漲很多，大概一公斤差個1～5塊、10塊左右，還好，現在感覺都還好，颱風過後，如果看它貨量，如果沒有到貨量少，那當然會比較貴。」
攤販表示，儘管目前部分蔬菜價格，已有回穩跡象，但考慮到颱風可能帶來的災損，物價仍有再次波動的風險，由於受到颱風及極端氣候影響，芭樂價格相較往年來得高。
攤販老闆：「砂糖橘10顆150元。」
帝王芭樂一斤從99元漲到130元，不過，像是哈密瓜的價格反倒有所下降，一斤從89元降到69元，為了避免未來可能的價格上漲，許多菜籃族已經開始提前囤貨，就怕颱風過後物價會再度飆升。
