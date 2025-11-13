颱風來襲不忘防汛！林岱樺留高雄勘查治水 初選登記改由幕僚代辦

南部中心／蘇晟維、廖錦雄 高雄報導鳳凰颱風雖然一登陸恆春半島，就立刻消散成熱低壓，不過12日晚間，就在鳳凰登陸前，高雄市區不但頻頻傳出雷鳴，更在晚間7點20分左右，打了一聲巨大的響雷，讓居民都嚇了一跳，民眾家中的監視器畫面，也都拍下這驚嚇的瞬間，就有民眾笑說，是誰在外面亂發誓。鳳凰登陸前高雄雷聲隆隆，更有一聲巨響，嚇壞附近居民。（圖／翻攝畫面）晚間天空中突然一道亮光，瞬間有如白天，接著巨大聲響立刻就到，民眾還以為是電箱爆炸，連忙出來看，換個角度，就看到遠方，一道長長的白色落雷，打在建築物上面，鳳凰颱風週三晚間7：40登陸台灣陸地，但就在晚間7：21分，高雄市區這聲巨大雷響，讓不少民眾都嚇了一大跳，是誰許下的山盟海誓跳票了，讓鳳凰還沒到就，就先來個下馬威，而重回落雷點附近的高雄仁武，大家說起前一晚的驚天一爆，都說從來沒遇過這麼大的雷。鳳凰登陸前高雄雷聲隆隆，更有一聲巨響，嚇壞附近居民。（圖／民視新聞）高雄仁武當地居民一早一論紛紛，講起前一晚的狀況，「很大聲！害我嚇了一跳，很像在爆炸一樣，碰！我就跳起來」、「我剛好在看電視碰一聲，嚇一跳，還好電視沒有壞。」、「真的嚇了一跳，本來要走出去又倒退嚕，以為是人家在放鞭炮、還是放煙火。」、「先生問說會不會是變電箱爆炸了，我說不是那是雷聲，超過大聲的大聲。」社區居民紛紛說起這驚嚇的一刻，有網友說打雷跟爆炸沒什麼兩樣，也有人問是誰亂發誓，還有人說差點以為中共打過來，更有人問是不是鳳凰跌倒了，小妹妹更是嚇到投入阿公懷抱，「阿公說會不會是爆炸啊，然後就摀著她的耳朵，問她說你會不會害怕，她說不會，可是她就不敢走到門口。」鳳凰登陸前高雄雷聲隆隆，更有一聲巨響，嚇壞附近居民。（圖／翻攝畫面）高雄氣象站主任蔡宗樺指出，「鳳凰颱風於昨（12）日晚間7點40分在恆春登陸，隨著颱風逐漸接近，受其暴風圈內螺旋雨帶影響，對流雲系發展旺盛，導致高雄地區昨日下午起出現雷陣雨天氣，午後至晚間有明顯雷電活動，並伴隨陣風及短時強降雨。」鳳凰變成小雞，這一聲轟天雷，雷聲大雨點小，成了它的最後代表作，只是這一瞬間，附近不少人都需要去好好收驚了。原文出處：鳳凰登陸前高雄傳「陣陣打雷巨響」 民眾笑稱：誰亂發誓？ 更多民視新聞報導外遇出軌讓渡公司給妻！老闆簽500萬本票想反悔93萬人瘋傳！台灣人進麵包店「神秘儀式」曝光！網：不做對不起麵包暴雨沖走包裹！宜蘭蝦皮店到店淹大水 民眾嘆：真的變「水貨」

