颱風來襲基隆沒放假 童子瑋喊：該跟雙北脫鉤就脫鉤
基隆市受颱風鳳凰外圍環流及東北季風共伴效應影響，11日發生多處積水、交通受阻及零星土石崩落等災情，基隆市議會議長童子瑋表示，基隆是否宣布颱風假，該跟雙北脫鉤就脫鉤，不該為形式上同步，忽略市民安全。市府12日則是指出，颱風假均依法規公布。
童子瑋表示，基隆地形特殊、邊坡住宅多、通勤風險高，未來遇到風災、水災等情況時，「基隆該跟雙北脫鉤就脫鉤，市府不應為了形式上的同步而忽略市民安全。」他認為，基隆是港口城市，受東北季風與外圍水氣影響特別明顯，邊坡社區與通勤族群風險遠高於都會地區，市府應更靈活、獨立地做出判斷。
「該脫鉤就脫鉤，該放假就放假。」童子瑋強調，防災與放假決策的核心是「以人為本」，不應受制於區域政治默契或聯合宣布習慣。市長最重要的任務，就是保障市民的安全與生活，這才是市府施政的基本責任。
對於童子瑋的說法，國民黨基隆市黨部發言人黃申棟表示，對民眾來說，不管是為了防災或是不想上班，總希望能夠放颱風假，但仍應依現有的《天然災害停止上班及上課作業辦法》相關規定去評估。
黃申棟指出，以11日桃園市放颱風假為例，主要的原因是桃園沿海的行政區風雨達到放假標準，但基隆卻未達標準，貿然放假才是一種不負責任的做法。他認為，童子瑋談到與雙北脫鉤未嘗不可，但最終放假與否仍應該根據科學及實務的判斷，去做正確的選擇。
對於外界質疑市府颱風假標準，基隆市政府12日上午表示，基隆這兩天依照氣象署的預報跟實際的情況，風力跟雨量都沒有達標，與基北北桃共同決策無關。
