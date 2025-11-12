颱風來襲暴雨狂炸蘇澳 對外道路成汪洋一片
宜蘭縣 / 綜合報導
鳳凰颱風帶來強降雨，昨(11)日大雨狂炸宜蘭，蘇澳鎮就是重災區之一，整個市區泡在水裡，一片。消防救護人員，到處奔走救援，將受困民眾帶往鎮公所安置。另外多輛軍卡也挺進蘇澳，協助撤離。
機車車輪幾乎都泡在水裡，蘇澳蘇東北路水淹太高，即使大力催油門都很難前進，車子，積淹水高度也超過車輛半個輪胎，車子小心經過仍激起水花，行人走在來到小腿高度的淹水中，更是每一步都是寸步難行，記者趙若評說：「瞬間下起了暴雨，所以你可以看到，我旁邊這條蘇東北路上，淹水也淹到了一個階梯。」
颱風來襲大雨狂炸宜蘭，其中蘇澳鎮都幾乎都泡在水裡，目光所及的道路都成了汪洋，斷電讓號誌路燈全都停擺，短短的回家路程都變得遙不可及，民眾VS.記者說：「我們開貨車，過不了，(也過不去)，全部都卡住了啊，(真的喔)，(那你們家離這裡多遠)，10分鐘。」
有民眾因為淹水水受困回不了家，但有人卻是因為淹水被困在家中，半個身體都被泡在水裡，身邊只有小狗相伴，蘇澳市區的華中街水淹將近腰部，水淹太高行動不便的婦人動彈不得，救難人員趕緊幫她穿上救生衣，搭乘軍卡進行撤離。
這個晚上救護人員馬不停蹄，消防車拉著橡皮艇，協助受困孩童與家人盡速前往安全地，另一邊救護車也將行動不便的居民，同步帶往鎮公所避難，強勁雨勢讓整個蘇澳對外道路全淹受阻，最嚴重的淹水地區高度甚至達到一層樓。
一輛輛軍卡開進蘇澳，冒雨將民眾送上車，有的軍卡拖著橡皮艇挺進，也成功救援9位受困民眾，颱風進逼蘇澳災情慘重風雨卻未停歇，相關應對不敢鬆懈。
更多華視新聞報導
北台灣暴雨！ 桃園多處路面淹水 駕駛「卡水坑」受困
鳳凰颱風帶來狂風豪雨 菲律賓當局關注大潮淹水
蘇澳「聖愛里」大淹水！ 救護車前往撤居民 困水中拋錨
