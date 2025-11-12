颱風來襲！台鐵曝各級列車營運狀況 異動一次看
因應鳳凰颱風陸上警報發布，依據中央氣象署最新氣象資訊研判，台鐵公司說明今(12)日晚間18時至24時各級列車行駛概況。台鐵表示，東部幹線部分，對號列車樹林=花蓮間順行列車自438次起，逆行列車自285次起，恢復正常行駛，花蓮=台東間則停駛；區間(快)車樹林=台東間恢復正常行駛，蘇澳新=蘇澳間全日停駛。
台鐵進一步提到，西部幹線部分，對號列車基隆=彰化間正常行駛（372次、385次、554次全區間停駛，653次七堵=彰化間行駛）；彰化=潮州間停駛；區間(快)車基隆=彰化間正常行駛，彰化=潮州間視風雨狀況機動行駛。
至於南迴線各級列車則是全區間停駛；支線部分，深澳線停駛，平溪線全日辦理公路接駁，內灣線、集集線、 沙崙線正常行駛；山嵐號6676次及6677次11月13日停駛一天。有關明(13)日中午12時前列車行駛資訊，將於晚間21時發布。
因應颱風變化，乘客出門前，詢問列車最新運行資訊可至台鐵公司官網，或24小時旅客服務電話02-2191-0096、0800-765-888(免付費電話，行動電話無法撥打)，或向各就近車站詢問。此外，自發布海上颱風警報之日起至解除海上颱風警報之日止，購買上述期間內各級列車車票之旅客，可自乘車日起一年內，持未經使用之車票至各車站辦理退票，免收手續費。
923馬太鞍堰塞湖事件釀19死5失蹤 徐榛蔚終致歉：責無旁貸
