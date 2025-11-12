颱風侵台 台鐵午後停駛狀況一覽

▲中央氣象署預估，鳳凰颱風今晚將登陸恆春半島，登陸前後強度會不斷減弱。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

[NOWnews今日新聞] 鳳凰颱風持續朝台灣進逼，中央氣象署今（12）日表示，鳳凰颱風結構轉差，強度還在持續減弱當中，登陸時可能是最弱輕颱，一登陸就會變成熱帶性低壓，但還今天還是要特別留意風雨。台鐵也公布午後列車行駛狀況。

因應鳳凰颱風陸上警報發布，依據中央氣象署最新氣象資訊研判，台鐵今日12時至18時各級列車行駛概況如下：

一、東部幹線

(一)對號列車：樹林=臺東間全區間停駛。

(二)區間(快)車：蘇澳新=蘇澳間全日停駛。

樹林=臺東間視風雨狀況機動行駛。

二、西部幹線

(一)對號列車：彰化=基隆間正常行駛（372次、385次全區間停駛）；彰化=潮州間停駛。

(二)區間(快)車：視風雨狀況機動行駛。

三、南迴線：各級列車全區間停駛。

四、支線：深澳線停駛；平溪線全日辦理公路接駁；內灣線、集集線、 沙崙線正常行駛。

五、山嵐號6676次及6677次11月13日停駛一天。

台鐵表示，自發布海上颱風警報之日起至解除海上颱風警報之日止，購買上述期間內各級列車車票之旅客，可自乘車日起一年內，持未經使用之車票至各車站辦理退票，免收手續費。

