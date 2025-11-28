南部中心／林俊明、莊舒婷 台南報導

台南市白河是蓮藕、蓮花的大本營，因此有蓮鄉之稱，不過今年因為丹娜絲颱風關係，蓮子採收只剩四成，連帶現在蓮藕更是只剩兩成，為了刺激商機，白河區公所等單位將在下個月5號舉辦活動，希望刺激災後商機。





颱風侵襲害「蓮子採收剩四成」 白河區將辦活動拯救災後商機

利用怪手將土鬆開後，蓮藕露出，蓮藕農拿刀具進行採收工作。（圖／民視新聞）









出動怪手，將田裡厚重的泥土推開，原本埋在裡頭的蓮藕，被翻到表面上，數十位農民們，早已全副武裝準備採收。有人拿著鋤頭，鬆開蓮藕旁的泥巴，有人一手扶著蓮藕、一手拿著刀具不停分切，台南白河是台灣重要的蓮藕產區，但因為受到七月份丹娜絲颱風影響，今年產量少了很多。蓮藕農李冠樺：「以前一分地都差不多200多斤，今年有的沒100斤有的80斤，有的最好100多斤（這麼慘喔），對很慘今年是很慘。」白河區永安里長葉辛芳：「喔非常慘今年的採收，差不多三成而已，颱風來蓮藕大家都很苦啊。」

今年蓮藕數量銳減，導致農民損失慘重欲哭無淚。（圖／民視新聞）









丹娜絲颱風的肆虐，導致蓮子在風災後，產量只剩四成，連帶目前正在如火如荼採收的蓮藕，也只剩兩到三成，白河區公所等相關單位，就預計在12月5號舉辦活動，希望刺激災後商機。白河區公所主秘陳俊榮：「我們現場會邀請到我們的社區，還有一些攤商來一起擺攤，社區的媽媽來這邊表演，請社區還有大家，各位我們白河的里民共襄盛舉。」因為人力成本高，加上風災，部分蓮藕腐爛、毀損，農民苦不堪言，就盼透過活動，吸引更多人來到白河，不只行銷白河，也要創造新的商業活力。

(民視新聞林俊明、莊舒婷台南報導)

原文出處：颱風侵襲害「蓮子採收剩四成」 白河區將辦活動拯救災後商機

