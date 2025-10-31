颱風修剪路樹毀巢穴 瀕危小葵花鳳頭鸚鵡在香港找新家

香港高樓林立的都市叢林裡，頂著金黃色羽冠的小葵花鳳頭鸚鵡（Cacatua sulphurea），在老樹間築巢繁殖。牠們的原生地是印尼與東帝汶，卻因走私在香港落地生根。然而颱風侵襲與修剪路樹，牠們一次又一次失去巢穴。如今，人工巢箱讓牠們再度有了安身之所。

遠離家園的倖存者

小葵花鳳頭鸚鵡原本棲息於印尼群島與東帝汶，可愛的外型讓牠們成為寵物市場的商品，導致過度捕獵。世界自然保育聯盟（IUCN）估計，自1978年以來，野外族群數量銳減九成，估計全球剩不到2000隻，受脅等級為極危（CR）。

小葵花鳳頭鸚鵡遭走私出境，甚至塞入寶特瓶以躲避查緝。據2017年資料，因交易過程中故意或無意釋放，香港有約200隻小葵花鳳頭鸚鵡，幾乎占了全球的一成。

《國家地理》指出，中環的公園及附近地區是全世界最佳的觀賞地點。特定日子裡，甚至有近百隻的小葵花鳳頭鸚鵡在此群聚。夕陽西下，牠們棲息在摩天高樓間，格外引人注目。

香港大學博士後研究員安德森（Astrid Andersson）稱牠們是厲害的角色，適應力強，能夠在陌生的城市生存。

然而，在港居住大不易。《美聯社》報導，小葵花鳳頭鸚鵡的數量已停滯成長。牠們習慣在老樹的樹洞築巢，但香港時常受到颱風侵襲，導致老樹傾倒；政府也會為了安全而修剪樹木，讓牠們的棲息空間銳減。

人工巢箱助一臂之力

為幫助小葵花鳳頭鸚鵡，安德森團隊開始安裝「人工巢箱」，模仿天然樹洞，成功吸引一對鸚鵡入住港大校園的樹木。他預計於2025年底前設置10個巢箱，未來幾年在港島增至50個。

《美聯社》報導，保育人士黃先生（Harry Wong，音譯）十年前也嘗試過類似的計畫，只可惜並未成功，這次看到港大巢箱在兩個月內就吸引鸚鵡入住，驚喜又感動。「我們能在城市裡創造一些小小的空間，讓動物與人類共存。」他說。

香港學者：城市棲地成保育契機

小葵花鳳頭鸚鵡是香港市場常見的寵物鳥，安德森於2017至2018年在旺角園圃街雀鳥市場進行調查。他發現，市場出售的數量遠超出進口數目，推測來源可能是經私下繁殖培育（這是法律的灰色地帶）、外地非法販運，或是在香港非法野生捕獵。

相對於把小葵花鳳頭鸚鵡視為外來種，香港大學另一位學者Luke Gibson與澳洲國立大學楊鼎立共同發表的研究則認為，小葵花鳳頭鸚鵡的案例顯示高度城市化的香港，也能在保育全球性受威脅物種中扮演重要角色。

研究指出，原生的種群數量正急劇下降，若能將其它地方棲居繁衍的種群重新引入印尼或東帝汶，就可減緩當地族群的生存壓力。此外，香港的小葵花鳳頭鸚鵡種群增加也有助紓緩對原生地種群的需求。

根據《科學人》，安德森也認為，香港的族群可能扮演物種方舟的角色，做為其野生族群的備援。