颱風假不能跑單少收入 全國外送工會理事長籲避免全縣市同放假
〔記者黃旭磊／台中報導〕中央氣象署預估鳳凰今晚登陸恆春半島，台中市今天(12日)放颱風假，外送員在群組通報「颱風假不能跑單喔」，不少從業員抱怨台中幾乎沒有風雨，少賺一天。對此，全國外送產業工會理事長陳昱安說，颱風假確實遇到無風雨狀況，部分縣市像花蓮、台北幅員大，是不是可以不要全縣一起放假，開放像士林、北投及台中市鬧區熱點外送，呼籲立院朝野黨派及勞動部支持本會期通過專法保障權益。
台中市府宣布今天停止上班上課，依據「外送平台業者管理自治條例」規定停止外送服務，違反規定最高可重罰10萬，但由於市區幾無風雨，民眾放假在家叫不到外送，員工也少賺錢，陳昱安對此強調，外送員放颱風假由縣市管轄，有必要再針對時雨量、陣風精進，部分外送熱區根本不到放假標準，需適時開放外送讓員工有收入。
陳昱安強調，「外送平台管理暨從業人員權益保障法草案」等專法，持續在立法院社會福利及衛生環境委員會審議，希望勞動部支持在本會期順利通過，納入「極端氣候」是否加給等福利條文，在強風豪雨期間，送餐服務客戶應該要多給津貼。
外送專法已延宕近10年，國民黨台中立委廖偉翔表示，外送員最關心「最低報酬」等實際收入，包括車輛、保險與設備耗損等自付成本，還有備勤待命時間等付出隱性成本，以全國平均工時計算，每小時平均報酬約為50元左右，政府需注意實際收入與支出比例。
廖偉翔說，勞動部版本專法應儘速完成，並明確規範外送員最低報酬及相關成本，目前所知最遲於下週五前提出。
