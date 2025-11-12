颱風假再+1？「4縣市」11/13風力達停止上班上課標準

鳳凰颱風將於12日晚間登陸恆春半島，並在短暫停留後迅速出海。根據氣象署資料顯示，13日早上6時至12時，將有四個縣市的風力達到停班停課的標準。這四個縣市分別為台中市、彰化縣、雲林縣及澎湖縣。

13日早上6時至12時，台中市、彰化縣、雲林縣及澎湖縣風力達停班課標準。（圖／氣象署）

氣象預報員朱美霖指出，鳳凰颱風逐漸接近，但是強度持續減弱，加上暴風圈也縮小，因此台灣北部地區以及北海岸的降雨已趨緩，但中南部地區的降雨量將在晚間增加。13日鳳凰颱風遠離後，台灣的風場會轉變，基隆北海岸、大台北及宜蘭地區仍會有明顯降雨。

根據《天然災害停止上班及上課作業辦法規定》，當颱風的暴風半徑在四小時內經過的地區，若其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上，且未來24小時的累積雨量預測達到350毫米，則可達到停班停課的標準。不過，最終的停班停課決定仍需由各縣市政府宣布。

