颱風假再+1？「4縣市」11/13風力達停止上班上課標準
鳳凰颱風將於12日晚間登陸恆春半島，並在短暫停留後迅速出海。根據氣象署資料顯示，13日早上6時至12時，將有四個縣市的風力達到停班停課的標準。這四個縣市分別為台中市、彰化縣、雲林縣及澎湖縣。
氣象預報員朱美霖指出，鳳凰颱風逐漸接近，但是強度持續減弱，加上暴風圈也縮小，因此台灣北部地區以及北海岸的降雨已趨緩，但中南部地區的降雨量將在晚間增加。13日鳳凰颱風遠離後，台灣的風場會轉變，基隆北海岸、大台北及宜蘭地區仍會有明顯降雨。
根據《天然災害停止上班及上課作業辦法規定》，當颱風的暴風半徑在四小時內經過的地區，若其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上，且未來24小時的累積雨量預測達到350毫米，則可達到停班停課的標準。不過，最終的停班停課決定仍需由各縣市政府宣布。
陸戰隊兩棲車輾爆民車大轉折！2車主「仍未報案求償」
賭颱風假大翻車發雞排！台大生曝「珍奶縮水」苦喊：沒錢了
與卓榮泰同賠償壓毀民車？ 顧立雄：不會讓官兵承擔責任
快訊／鳳凰加速！全台「明天11/13颱風假」機率曝
鳳凰颱風來勢洶洶，速度明顯加快，暴風圈已進入台灣陸地範圍。中央氣象署今（12）日指出，目前鳳凰以每小時約16至32公里速度，朝東北東至東北方向移動，預估今晚間將自南台灣登陸，並於深夜從台東一帶出海。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
不斷更新／花蓮宣布光復鄉下午停班課 11/13全台颱風假一覽
颱風「鳳凰」在12日19時40分左右從屏東恆春鎮登陸，並於20時減弱為熱帶性低氣壓，氣象署已解除颱風警報。而氣象署提醒，12日晚至13日北海岸及台東縣山區有局部大雨或豪雨，基隆、高雄、屏東、宜蘭、花蓮台視新聞網 ・ 1 小時前
鳳凰「結構修復ing」！24小時內恐「二度增強」
生活中心／于士宸報導中度颱風「鳳凰」11日8時中心位置在北緯19.6度，東經118.4度，即鵝鑾鼻西南方約360公里處，以每小時12公里速度，向北北東轉東北進行，中央氣象署昨日17時30分發布海上颱風警報，今上午8時30分發布陸上颱風警報。對此，氣象粉專《氣象報馬仔》指出，鳳凰颱風的結構正在進行短暫重整，深對流雲團再度於環流中心附近爆發，眼牆結構逐步修復，未來24小時將是鳳凰最後增強機會，不排除有「二度增強」機率。民視 ・ 1 天前
入冬最強冷空氣報到 北台灣低溫恐見13度
入冬最強冷空氣報到 北台灣低溫恐見13度EBC東森新聞 ・ 1 天前
地震！09:22宜蘭規模4.5地震 最大震度3級 雙北有感
根據中央氣象署最新資訊，今（13）日9時22分發生芮氏規模4.5地震，地震深度50.1公里，震央位在宜蘭縣政府西方10.6公里（位於宜蘭縣員山鄉），最大震度宜蘭縣牛鬥、新北市汐止3級。台北市震度為2級。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 5 小時前
北海道驚見大熊在雪中啃南瓜田 日本不冬眠的熊異常變多了
日本秋季今年熊害劇烈，專家指出今年日本山區的橡實嚴重歉收，餓肚子的熊實在太多，紛紛跑到人居住地覓食。北海道週三（12日）就出現了大隻棕熊在雪中啃南瓜甜的狀況，今年不冬眠的熊恐怕真的異常變多，熊害很可能在冬季持續。太報 ・ 18 小時前
還有機會放颱風假？鳳凰將登陸屏東 4縣市達停班課標準
[Newtalk新聞] 鳳凰颱風將登陸台灣，雖然強度持續減弱，但仍不能掉以輕心，根據氣象署最新的風雨預測，明(13)天共有4個縣市風力達到停班課標準，分別為台中市濱海鄉鎮、彰化縣濱海鄉鎮、雲林縣濱海鄉鎮、澎湖縣，對此，氣象署指出，目前颱風持續向東移動，預估未來1到2個小時就會通過屏東。 氣象署指出，今日下午5時鳳凰颱風位於鵝鑾鼻的西北西方約 70 公里處，目前正持續向東移動，較強對流集中在北邊，剛好通過澎湖一帶，預估未來1到2個小時就會通過屏東甚至略過鵝鑾鼻，移動過程中將會為南部地區帶來強陣雨，之後就一路從台東到屏東一帶出海，過程中如果減弱，不排除降為熱帶性低氣壓，並改發熱帶性低氣壓特報。 雖然鳳凰持續減弱，但根據最新風雨預測，明天上午6時至12時台中市濱海鄉鎮、彰化縣濱海鄉鎮、雲林縣濱海鄉鎮、澎湖縣風力仍達到停班停課標準，最高可能出現十級陣風；雨量的部分，雖然目前都沒有地方達到停班課標準，但氣象署也提醒，在今晚到明日鳳凰移動的過程中，北部、東半部、高屏地區和澎湖仍有可能出現豪大雨，要特別注意。 根據《天然災害停止上班及上課作業辦法規定》，氣象預報颱風暴風半徑於四小時內可能經過之地區，新頭殼 ・ 20 小時前
南部5縣市今放颱風假! "無風無雨"民眾嗨喊賺到
南部中心／綜合報導12日南台灣五個縣市全都停班課，但大家一早起來卻發現怎麼無風無雨，完全不像颱風天，開心撿到一天颱風假，紛紛出門逛街看電影。不過，縣市首長可不敢掉以輕心，忙著視察各地的防颱準備，對於放颱風假的標準，都表示是按照中央氣象署的資訊來做判斷。12日南台灣五個縣市全都停班課，但大家一早起來卻發現怎麼無風無雨，完全不像颱風天，開心撿到一天颱風假，紛紛出門逛街看電影。（圖／民視新聞）盯著平板螢幕，思考要點哪種爆米花，颱風天上午，大家沒有乖乖待著家，而是跑到影城看電影。一名大學生說，「沒什麼風雨啊！有點像賺到。」另一位媽媽帶著孩子來，「天氣還好，但是還是有一些風。」影城還配合颱風天放假，打八折優惠，簡直就是雙重的小確幸。南台灣包括嘉義縣市、台南、高雄、屏東，12日全都停班課，但大家一覺起來卻發現怎麼無風無雨，偶爾還有太陽，完全不像颱風天，民眾出門逛街的逛街，看電影的看電影，還有到廟裏拜拜的，旗津渡輪也維持營運。民眾開心放假，首長們可不敢掉以輕心，台南市長黃偉哲一早就連跑了北門、七股等多個地方，視察防颱準備。（圖／民視新聞）台南民眾尤其感受最深，因為才剛經歷過丹娜絲颱風的蹂躪，可不想再來一次。民眾說：「風也沒有那麼大，感覺好像是有點賺到的感覺。」民眾說：今天又賺到一天颱風假，就難得很悠閒就可以到處去拜拜，或是一些走走看看，耍廢一天。」民眾說：「在家裡等颱風來，結果颱風沒來，開心啊 ，心情很好。」相較民眾開心放假，首長們可不敢掉以輕心，台南市長黃偉哲一早就連跑了北門、七股等多個地方，視察防颱準備。台南市長黃偉哲：「放颱風假至少沒有違法之虞，那當然第一線的指揮官有第一線指揮官的裁量，也許剛好在這個門檻，那指揮官可以裁量，但是這個部分我們還是在依循這個標準。」高雄市長陳其邁也到永安區視察北溝排水與路邊側溝清疏情況，畢竟颱風還在家門口，還沒正式登陸，下午天的情況，誰也說不準。原文出處：南部5縣市今放颱風假！＂無風無雨＂ 民眾嗨喊賺到 更多民視新聞報導花蓮馬太鞍溪又暴漲！洪水引巨型貨櫃衝撞民宅、電桿 驚悚畫面曝颱風天化身喵星人救援隊 鶯歌暖警「機車頭燈」救出受困小貓LIVE／「鳳凰」預計傍晚通過恆春半島 氣象署14:40最新說明民視影音 ・ 22 小時前
台中明是否續放颱風假 市府還要開會討論
鳳凰颱風步調緩慢，台中市政府下午3點召開防災會議一級開設的第二次會議，會議當下，鳳凰颱風尚未登陸，且台中海線出現七級風，最大陣風十級，風勢相當大，且有毛雨出現，但究竟明天台中市是否放假？台中市政府還待開會討論。台中市今天上午雖無風雨，但是到中午後，市區風勢開始增加，毛毛雨也時下時不下，尤其是海線，更自由時報 ・ 21 小時前
鳳凰颱風解除陸上颱風警報！登陸後快閃襲台已減弱為熱帶性低氣壓
第26號颱風中心已於11月12日19時40左右於屏東縣恆春鎮登陸，並於20時減弱為熱帶性低氣壓，預計未來向東北移動，對臺南以南、臺東及恆春半島的影響程度已降低。景點+ ・ 16 小時前
台北市明天正常上班上課
台北市政府今晚表示，依據交通部中央氣象署最新天氣預報資料，台北市未達停班停課標準，也未列入鳳凰颱風陸上警戒區域，明（12日）照常上班及上課。預估明天還有短暫陣雨，提醒市民出門時記得攜帶雨具、注意安全。市長蔣萬安在臉書上表示，鳳凰颱風目前已減弱為輕颱，雖然持續北上，不過強度減弱、暴風圈縮小，路徑也略為自由時報 ・ 1 天前
蔣萬安罕露臉宣布上班課！今早臉書被灌爆 「咕嚕咕嚕」翻車了
受到鳳凰颱風影響，截至今（12）日上午9時，全台共計11縣市、3鄉、1校停止上班上課。而台北市長蔣萬安昨晚於臉書宣布，台北市12日正常上班上課，留言區直接被「咕嚕咕嚕」大軍圍剿。今日一早，台北天氣晴朗，許多網友紛紛湧入臉書表示，「蔣神你贏了酸民」、「還好沒放，不然肯定被罵死」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
雨停還要再等等！這天恐出現17度低溫 週末天氣曝光
原鳳凰颱風減弱成熱帶性低氣壓，今（13）日2時在北緯23.1度，東經121.8度，即在臺東東北東方80公里，向東北移動，時速31公里。天氣分析師吳聖宇預估，下半天之後北台灣的降雨會比較緩和，不過真正要到雨進一步停下來可能要等到明天，甚至還有可能出現17度低溫。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
鳳凰減弱熱帶低壓 全台11／13僅「這2區」停班停課
鳳凰已減弱為熱帶低壓，影響台灣天氣程度降低。民眾關心11／13各縣市停止上班、上課的情況，《太報》即時為讀者更新全台22縣市狀況。最新消息是，全台只有2各地區13日停班停課，其餘地區均正常上班上課。太報 ・ 18 小時前
中部颱風假爭議! 彰化慢半拍.雲林急轉彎 "台中放晴"卻放假
民視新聞／綜合報導放不放假都挨轟！中部四個縣市都放假，唯獨南投縣上班上課，縣長許淑華臉書遭網友洗版；而彰化拖到八點半，才公布停班停課；至於雲林，縣長張麗善臉書，一度公布上班上課，又刪文重發停班停課，縣府解釋是小編誤植；另外，台中出大太陽卻放假，盧秀燕市長說風力都有達標，請市民不要掉以輕心！台中市12日上午沒刮大風也沒下雨，中午更一度出現大太陽，就在市民們納悶為何放颱風假時，台中市長盧秀燕下午三點，召開颱風災害應變會議，盧秀燕不認為有誤判，還說這次氣象預報很準！台中市長盧秀燕：「今天都有測到平均風力七級，甚至有平均風力有測到八級的，那最大陣風有測到十級。」盧秀燕強調台中海線很長，有六個行政區，高達50萬人，呼籲民眾提高警覺，不要掉以輕心。上午無風無雨的縣市，還有雲林，前一天晚上，縣長張麗善臉書，一度放上正常上班上課，後來又急轉彎改為停班停課，被網友酸是刪文超人。雖然縣長張麗善臉書火速刪文，還是被網友截圖，酸張麗善是刪文超人、張立刪。（圖／翻攝網路）雲林縣政府新聞處長陳其育：「臉書同仁那在發布訊息的時候，貼錯了圖文，那我們第一時間發現，也立即來撤文。」釋，因為同仁同時準備了，停班停課和上班上課的圖卡備用，小編20：02誤植圖片為上班上課，四分鐘後火速刪文，直到20：24重新發文說停班停課。只是真的是小編誤植嗎？民眾認為事關重大，停班課訊息更要謹慎！民眾：「反反覆覆改就造成說，不知道明天到底要不要（放假），最後結果是怎樣，我是覺得說，下次（發文）可以再謹慎一點。」比較中部各縣市，11日19：47台中率先公布停班停課，苗栗和南投都在八點公布，20：24雲林公布停班停課，而彰化縣民等最久，20：34才公布停班停課。南投縣長許淑華臉書被咕嚕咕嚕文洗版（圖／翻攝網路）就是因為沒有風雨，12日上午彰化民眾，騎車去定點收垃圾處，結果發現撲空。彰化過去該放沒放，被網友用咕嚕咕嚕洗版，如今真的宣布放假也被罵翻。至於南投縣，則是中部五縣市唯一沒放假，同樣也遭大批網友洗版，為何中彰投共同生活圈，偏偏南投沒放假？南投縣長許淑華：「中彰投的生活圈，是大家彼此給自己的一個參考，最重要的還是要依據氣象的標準。」颱風假放不放，對縣市首長都是兩難，無論放假與否，警報期間，還是請民眾不要掉以輕心！原文出處：中部颱風假爭議！彰化慢半拍.雲林急轉彎 「台中放晴」卻放假 盧：風力達標 更多民視新聞報導輕颱鳳凰加速穿台！「3地區」明上午停班停課達標颱風來襲！台鐵曝各級列車營運狀況 異動一次看颱風彰化突跳電！長輩氧氣機停擺險釀悲劇 台電出動365人待命民視影音 ・ 20 小時前