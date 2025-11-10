颱風假參考關鍵！鳳凰明發陸警 氣象署曝警戒範圍「1條件納入北部」
生活中心／施郁韻報導
中度颱風「鳳凰」目前已通過呂宋島，正在南海重新整合，中央氣象署預估，今（10）日晚間發布海上颱風警報，明日上午發布陸警機率最高。氣象署預報員黃恩鴻表示，陸上警戒區域初估範圍包括中南部、花蓮、台東，北部將取決於颱風接近陸地時的減弱程度。是否會放颱風假，仍須由各縣市政府依「當地風雨狀況」判定。
氣象署提到，今日颱風外圍環流及東北季風影響，基隆北海岸、大臺北、東半部地區及恆春半島有陣雨，明晚並有大雨或豪雨發生的機率，尤其東北部、東部及大臺北地區並有局部豪雨等級以上發生的機率，臺灣其他地區及澎湖亦有局部短暫陣雨，金門及馬祖為多雲；北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼。基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、西南部、恆春半島沿海及澎湖有長浪發生的機率。
氣象署表示，週三、週四（12日、13日）颱風及其外圍環流及東北季風影響，整體降雨強度將受颱風屆時強度及路徑而定，週三颱風中心逐漸接近西半部地區，在中南部、花東部地區有陣雨，並有大雨或局部豪雨發生的機率，北部及東北部地區有短暫陣雨；週四隨著颱風減弱並遠離，降雨強度將會趨緩，北部地區仍有局部較大雨勢發生的機率，中部以北、東北部地區及恆春半島有短暫陣雨，其他地區亦有局部短暫陣雨。
據《壹蘋新聞網》報導，黃恩鴻預估，最快今晚發布海警，陸警明日上午機率最高，而陸警範圍以中南部、花東為優先，北部是否納入將視颱風登陸後削弱的程度決定。
眾人關注的颱風假，黃恩鴻表示，停班停課標準由各縣市政府依據「當地實際風雨」決定，降雨最明顯地區集中在北部與東半部。
颱風假依《天然災害停止上班及上課作業辦法》規定，停班課標準為颱風暴風半徑於4小時內可能經過之地區，其平均風力達7級以上或陣風可達10級以上，或未來24小時累積雨量預測山區達200毫米、平地350毫米。不過是否停班停課，由各縣市政府自行決定。
