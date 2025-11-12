颱風假台中市區無風也無雨 盧秀燕：怪颱不能掉以輕心
鳳凰颱風來襲，台中市今天（12日）停班停課，市長盧秀燕下午主持災害應變中心會議表示，這次颱風，以風勢為主，海線平均風力7級，最大陣風10級，有23人上山下海遭勸離，還有故障油輪海上漂流，拖船救援，船上8人均安。盧秀燕說，颱風還沒登陸，宜蘭蘇澳就已淹水，11月的怪颱，民眾不能掉以輕心。（寇世菁報導）
台中市政府災害應變中心一級開設，12日下午三點召開工作會報，台中氣象站表示，鳳凰颱風有減弱為熱帶低氣壓的趨勢。盧秀燕說，鳳凰颱風非常怪異，路徑飄忽不定，速度時快時慢，還沒登陸，宜蘭蘇澳就淹大水，可見不只颱風本身，外圍環流影響很大，絕不能掉以輕心。台中市放颱風假，但市區無風無雨，盧秀燕說，停班停課有一定標準，這次氣象預測挺準的，鳳凰颱風以風勢為主，台中海線地區測得平均風力7級以上，還有平均風力到8級，最大陣風10級，都到達停班課標準，海線地區約50萬人口，過去曾發生強風吹倒騎士，務必提高警覺。
盧秀燕指出，還是有些民眾輕忽颱風，上山下海湊熱鬧，災害應變中心統計，山區有7件、海邊也有16件，警方分別以口頭、書面勸離，她肯定多數民眾配合減少外出，由於海線地區強風陣陣，大安區公所通報有電線掉落，盧秀燕指示，在台電人員抵達前，要避免電線絆倒或勒住用路人。
消防局表示，一艘本國籍同曄3號油輪，11日航行至桃園觀音西北方17浬，因舵機故障漂流，船上未載運油料，12日上午9時冠軍輪在台中港西南方17浬成功拖帶，前往台中港，約下午4時進港，船上8人（台籍5人、印尼籍3人）目前都平安。
