颱風假回歸中央決定？1.8萬網友直白表態了

颱風鳳凰預計周三晚間到周四清晨，可能登陸台灣中部以北。颱風是否停班停課，現由地方政府決議。根據入口網站《yahoo奇摩》針對「有立委提案，颱風假回歸中央決定，你的看法是？」進行網路投票，截至9日晚上，有1.8萬人參與投票，其中49.7%的網友表示「不贊成，維持地方政府決定」；38.3%的網友表示「贊成，改為中央決定」。

網友表示，「我覺得跟日本一樣想去上班的人就去，沒辦法去的人就請假，出了事有個人自己負責，這樣就沒什麼好吵了」、「就是個燙手山芋」、「什麼都中央決定還需要地方政府嗎？是要乾脆全裁掉，重新回到中央集權時代了，是嗎？」、「中央並不會知道當地的風災情況，最後還不是由地方回報其嚴重性來決定，只是這個鍋是好是壞全由中央來揹而已」、「因各縣市受風雨程度不同，該不該放假標準不一」、「在地的地方政府才了解地方的狀況，颱風假當然是地方政府決定最正確」。

