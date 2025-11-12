颱風假安心上班 台中慈濟醫院首推專人托育醫護子女
台中市政府因應鳳凰颱風宣布12日停班停課，但肩負救護重任的醫護人員仍須逆風前行正常上班，家有幼童的醫護同仁堅守崗位，卻難免心繫孩子在家的安危，台中慈濟醫院體貼醫護人員兩難，12日首次推出同仁子女托育服務，打造同仁家庭「颱風天避風港」，成為醫療界少見的創新福利。
院方心功能檢查室醫護人員許馨文帶6歲、9歲的兩個女兒來，她說「這福利真的非常棒。」以往颱風天上班只能帶孩子在工作區旁獨自看書，現在有專人陪伴，工作時更專心、心也更安定。
內視鏡檢查室醫護人員胡淑芬則表示，把3歲與6歲的孩子交給志工照顧，不僅孩子開心有伴，自己也能全神貫注完成病人的檢查工作，「真的相當安心」。
台中慈濟醫院副院長莊淑婷指出，成立醫院「教育團隊」不僅是臨時照護服務，更具有長遠意義，唯有讓醫護人員無後顧之憂，才能全心投入病人照護。醫院以愛守護同仁的家庭，同仁也能以更專注、更溫柔的心照顧病人，形成良性循環，提升整體醫療品質與人文氛圍。
她說，早在8月颱風季節研議確認的同仁子女托育服務，此次鳳凰颱風終於首度登場，教育團隊昨天在台中市政府宣布停班停課後立即啟動，只要同仁報名即可受理，今天日早上8時開始，醫院圖書館搖身一變成為兒童樂園，醫護人員陸續將3至10歲的孩子交由慈濟志工照顧。志工以故事、桌遊與學習活動陪伴孩子，兼顧安全與心靈成長，讓家長得以無憂投入工作。
另外，貼心之處還延伸到飲食照護，醫院營養科特別為孩子準備健康點心與均衡午餐，確保他們在颱風天能吃得營養又飽足，全面又貼心的安排，讓醫護人員在颱風天到班也感到無比安心。
台中慈濟醫指出，院透過教育團隊的成立與實際運作，不僅為醫護家庭提供實質援助，更讓所有堅守崗位的同仁在颱風天上班時，深切感受自己與家庭都被醫院守護著，也能發揮專業能力，共同守護病人的健康與安全，更與同仁、醫院凝聚了更強大的向心力。
