颱風假居住地上班地不同調怎麼辦？颱風假有薪水嗎？出勤薪資怎麼算？颱風假必看QA

颱風來襲，部分縣市宣布停班停課，究竟颱風假的定義是什麼？颱風假薪水怎麼算？颱風假標準是什麼？一起來看看關於颱風假的常見QA吧！

颱風假上班地和居住地不同調，可以放假嗎？

根據勞動部制定的天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點 ，只要工作地、居住地或上班必經途中任一轄區首長已通報停止上班，勞工因而未出勤者，雇主宜不扣發工資，也不得視為曠工、遲到或強迫勞工以事假或其他假別處理，且不得強迫勞工補班、扣發全勤獎金、解僱或為其他不利處分。

颱風假如何定義？

為避免生命財產發生損害以及考慮到災後重建工作，根據天然災害停止上班及上課作業辦法，若發生天然災害達到停止上班上課的參考基準，地方政府就可以宣布停班停課。但此法只規範政府各級機關和公、私立學校，對於民間企業並沒有強制力；因此以勞動基準法而言，其實並沒有所謂的「颱風假」。

颱風假標準是什麼？

天然災害停止上班及上課作業辦法第4條寫明，若要放颱風假有三種情形：

依據氣象預報，颱風暴風半徑於四小時內可能經過之地區，其平均風力可達七級以上或陣風可達十級以上時。

依據氣象預報或實際觀測，降雨量達各通報權責機關停止上班上課雨量參考基準，且已致災或有致災之虞時。

風力或降雨量未達前二款停止上班及上課基準之地區，因受地形、雨量影響，致交通、水電供應中斷或供應困難，影響通行、上班上課安全或有致災之虞時。

2025年7月1日起，中央氣象署新增「濱海鄉鎮風力預報」服務，作為地方政府停班停課決策參考之一。

值得注意的是，雖然各縣市政府可以宣布停止上班上課，但是天然災害停止上班及上課作業辦法適用範圍，僅及於「政府各級機關及公、私立學校」；換句話說，民間企業在法律上不須遵守地方政府停止上班上課的通報。

颱風假薪水怎麼算？颱風假不支薪合法嗎？

颱風假雇主不給薪是合法的。不過按照勞動部制定的天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點，雇主不能因員工在颱風假不出勤，而扣員工全勤獎金、要求補班、強迫以其他假別處理，更不能以此理由解僱員工。

颱風假上班薪水怎麼算？

若颱風假當天是「工作日」，員工有上班就正常給薪，沒上班則可不支薪。至於雇主對正常上班的員工，是否支付額外的加班費或加發津貼，由各企業自行衡酌；不過天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點第7條提到，雇主「宜」加給工資、提供交通津貼等，但並無強制規範，僅鼓勵雇主從優給予，沒有多給也不違法。

如颱風假當天為「休息日」，雇主就須依勞動基準法第24條規定，發給員工加班費。延長工時在兩小時以內者，按平日每小時工資額，另再加給一又三分之一以上；工時超過兩小時者，按平日每小時工資額，另再加給一又三分之二以上。

颱風天員工可以要求不上班嗎？

現行法規並沒有明文規定，遇上颱風天，勞工是否有出勤義務；換句話說，如果企業要求員工在颱風天仍需照常出勤工作，其實並沒有違法。

倘若勞工本來就在家上班，颱風來時原則上應照常出勤，要是勞工堅持放颱風假，勞動部表示雇主可以視為曠職。不過，如果居家上班者的家裡因為颱風災情影響、導致無法工作，雇主不得予以不利之處分。

如果颱風天仍須出勤工作，員工可以因出勤安全問題行使「退避權」。勞動部說明，若工作所在地或員工上下班必經之路，是宣布停班停課的地區，造成員工因天災無法上班，雇主可不給薪，但不得視員工為曠工、遲到，不能強迫員工以事假處理，亦不得扣發全勤獎金等。若雇主可舉證員工濫用退避權，則不在此限。

老闆臨時要求員工颱風假改居家上班可以嗎？

不行！有網友擔心，萬一雇主不想讓員工放颱風假，直接宣布「颱風假」改成「在家上班」，勞工權益該怎麼辦？對此，勞動部特別提醒，如果員工原先不是在家上班的工作模式，雇主不可因颱風假就要求員工改為在家上班，除非勞雇雙方已有約定，事先已徵得勞工同意，才能改為遠端上班。

延伸閱讀》「颱風假」可改居家上班？勞動部解釋了

