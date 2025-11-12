颱風假引熱議！高雄暫無風雨 百貨、電影院幾乎全開料湧人潮
鳳凰颱風來襲，高雄市今（12）日宣布停班停課，但市區風雨不明顯，天氣平穩，許多民眾笑稱「放颱風假也要找地方打發時間」，各大百貨幾乎全數開門營業，目前唯有SOGO高雄店宣布休館1天，預料百貨、電影院將湧入大批人潮，有網友質疑是否不該放假，還到市長陳其邁臉書嗆聲「市區無風無雨還出太陽，是在放什麼假？這叫專業？」也有人緩頰說，天氣瞬息萬變，寧可料敵從寬。
被譽為「良心百貨」的SOGO高雄店率先宣布休館1天，周年慶活動順延至17日，棧貳庫也同樣休館。不過，包括龍頭百貨漢神巨蛋、漢神本館、夢時代、義享時尚廣場、義大世界購物廣場、新光三越左營及三多兩館、大遠百、大立百貨等均維持正常營運；秀泰影城系列採「視風雨機動調整」，大遠百威秀影城白天正常營業，晚上9點過後場次暫停開放售票。
然而，部分網友質疑百貨開門營業是否合宜，直言既然政府宣布停班停課，民間商場是否也該同步休館，「別人家的孩子也是父母生的」，批評百貨開門恐讓員工暴露在潛在風險中，但也有網友認為「今天天氣好得很，無風無雨，哪來的危險？」
有網友說，「高雄早上還出太陽耶，放假？真是為了選票」、「這種輕度颱風也在放假，今年高雄不知道放了幾天颱風假」、「謝謝暖男市長無風無雨，爽放一天」，但也有人反駁「有些人覺得輕颱不放沒關係，一定要大到沒辦法出門（才能放），希望下次淹水的是你們家」，支持颱風假的網友也直說「邁邁謹慎防颱沒錯，誰也沒能料到午後的天氣狀況」。
