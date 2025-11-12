颱風假打賭失利！「烤雞特攻隊」霸氣加倍送200隻烤雞 現場排隊領

烤雞特攻隊颱風假打賭失準，將在台東及南投各送100隻雞。(記者黃明堂攝)

〔記者黃明堂／台東報導〕鳳凰颱風襲台，「烤雞特攻隊」高屏嘉義店業者在臉書貼文預言9個縣市今天放颱風假的賭注，若無全放則自罰送出100隻烤雞。結果，台東、南投及花蓮縣未放，業者已在臉書貼文加倍送200隻，並在南投及台東定點發送。

業者是在昨天凌晨貼文預測彰化、南投、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、台東、花蓮等9縣市週三(11/12)將全數放颱風假，若預測失準，則自罰請吃100隻烤雞。由於南投縣和台東縣並未全數停班停課，花蓮縣則僅局部停班停課，烤雞特攻隊的預測宣告失準。然而，業者展現高度誠信與霸氣，旋即發文致歉並宣布兌現承諾，決定在兩地各「放生」100隻烤雞，共計送出 200 隻免費桶仔雞，讓原本因沒有颱風假而「受傷」的當地民眾，能得到實質的安慰。

廣告 廣告

業者下午在臉書貼文：「南投跟台東的朋友，是我給你們期待卻又受傷害，我負責！」烤雞特攻隊在最新貼文中寫道，並公布了兩場免費送雞活動的詳細資訊：

11/15(六)南投市：南投市復興路426號，慶興宮

出爐時間：12:00、13:00，分兩個時段各50隻

11/22(六)台東市：娜路彎大酒店斜對面，連航路與興航街口，7-11豐喜門市旁

出爐時間15:00，一個時段共100隻

領取放生的烤雞，以現場排隊為主，無法預訂。

【看原文連結】

更多自由時報報導

鳳凰颱風來了！11縣市+花蓮部分放假 11/12停班課一次看

鳳凰颱風不見了？衛星雲圖一片空 鄭明典：低層環流仍完整

鳳凰颱風進逼 明上半天10縣市風雨達停班課標準

鳳凰颱風傍晚登陸恆春半島 掃台將降為熱帶性低氣壓

