颱風假是否「回歸中央決定」？1.9萬人投票結果超震撼

生活中心／林昀萱報導

藍委提議颱風假交由中央決定，1.9萬人網路投票結果出爐。（示意圖／資料照）

根據中央氣象署今（10）日上午8時觀測，鳳凰中心位置在北緯 17.0 度，東經 119.2 度，以每小時15公里速度，向西北進行，預估最快今日下午發布海上颱風警報，明日中午發布陸警，並在週三深夜到週四清晨登陸。隨著鳳凰颱風進逼，是否停班停課也受到關注，入口網站發起「颱風假是否回歸中央決定」網路投票，最終結果出爐有1.9萬人表態。

國民黨籍立委洪孟楷，3日質詢時提出「颱風假回歸中央」由氣象署依照專業判斷做出決策，降低各縣市首長的壓力，引發討論。對此，入口網站《Yahoo奇摩》發起投票「有立委提案，颱風假回歸中央決定，你的看法是？」時間自5日到9日。最終1.9萬人投票結果出爐，有49.4%「不贊成，維持地方政府決定」，38.3%「贊成，改為中央決定」，4.9%「不贊成，改為各校各公司自行決定」，另有7.4%「不知道/沒意見」。​

網友也留言提出自身看法，「天災假都無法處理，乾脆地方政府打包走人，地方政府由中央政府派人接管執政吧」、「我覺得跟日本ㄧ樣想去上班的人就去、沒辦法去的人就請假、出了事有個人自己負責、這樣就沒什麼好吵了！」「什麼都中央決定還需要地方政府嗎？是要干脆全裁掉重新回到中央集權時代了是嗎？」「在地的地方政府才了解地方的狀況，颱風假當然是地方政府決定最正確」、「因各縣市受風雨程度不同，該不該放假標準不一」。

